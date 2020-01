Attaque de Villejuif : la compagne de l'assaillant placée en garde à vue

La compagne de l'auteur de l'attaque au couteau de Villejuif a été placée en garde à vue ce mardi 7 janvier pour «association de malfaiteurs terroristes».

La jeune femme de 22 ans a été interpellée à son domicile de Palaiseau (Essonne).

Elle est soupçonnée d'avoir menacé de commettre une action violente contre la police, rapporte Le Parisien. Elle aurait confié à une amie vouloir mourir sous les balles des policiers en les attaquants.

Vendredi, Nathan C. avait attaqué plusieurs personnes avec un couteau dans un parc de Villejuif (Val-de-Marne), tuant un homme de 56 ans. L'assaillant, qui souffrait de troubles psychiatriques et qui se serait radicalisé, a été abattu quelques minutes plus tard par les forces de l'ordre.