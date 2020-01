Eurostar : Des billets Paris-Londres pour moins de 40 euros

A partir de ce mardi, jusqu’au 20 janvier, Eurostar propose à ses usagers des billets pour Londres à 34 euros.

Pour disposer de cette offre, il est obligatoire de réserver un aller-retour en classe standard (donc 68 euros pour l’aller et le retour), a précisé le Figaro.

Les billets sont au départ de Paris (Gare du Nord), Lille Europe et Calais Fréthun et à destination de Londres St Pancras International, Ebbsfleet International et Ashford International.

Disponibles sur le site d’Eurostar, les voyages doivent être effectués entre le 21 janvier et le 1er avril 2020. Cependant, «certaines dates et trains sont exclus, et la disponibilité est limitée les vendredis et les weekends» a précisé Eurostar.