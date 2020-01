Les frais bancaires repartent à la hausse en France en 2020

Après une année de baisse, les frais bancaires repartent à la hausse en 2020. Les Français devront payer 215,50 euros, soit 40 centimes de plus qu’en 2019, révèle une étude du comparateur de banques Panorabanques publiée ce mardi.

L'année dernière, le gouvernement avait demandé aux banques de geler leurs tarifs pendant un an, ce qui avait amené à une diminution moyenne de 1%. Mais cette année, les frais bancaires affichent une légère augmentation de 0,2%, passant ainsi de 215,10 euros à 215,50 euros.

Les opérations en agence de plus en plus coûteuses

Les frais bancaires se décomposent en trois parties : le prix de la carte bancaire, qui coûte désormais en moyenne 61,60 euros (+0,2%), les frais de découvert (+0,3% à 72,70 euros), et enfin les autres dépenses réalisées en agence, qui sont celles qui augmentent le plus en 2020. Une manière pour les banques d’inciter leurs clients à effectuer ces opérations en ligne gratuitement, souligne l’étude.

Dans le détail, les virements en agence passent de 3,95 à 4,10 euros (+3,8%), l’envoi du chéquier en recommandé affiche une hausse de 5%, passant de 6,65 euros à 7 euros, et les frais de tenue de compte s'élèvent en moyenne à 17,40 euros (+0,25 %) par an, soit 0,40 euros de plus qu’en 2019.

Parmi les banques qui augmentent le plus on peut citer Groupama banque qui passe d’aucun frais en 2019 à 12 euros, le Crédit-agricole Nord-est (+50 %), les banques Chalus (+30 %), la Caisse d’Épargne Hauts-de-France (+13 %).

Enfin, les frais à l’étranger augmentent de 0,7% par rapport à 2019. Pour 1.000 euros dépensés à l’étranger (5 retraits de 100 euros et 2 paiements de 250 euros) avec une carte classique à débit immédiat, les Français paient en moyenne 41,10 euros de frais en 2020, soit 30 centimes de plus.