Paris : quel avenir pour le projet de rénovation de la Gare du Nord ?

Le projet de rénovation de la Gare du Nord semble plus que jamais dans l'impasse, alors que des experts viennent de remettre des rapports très critiques et que l'enquête publique s'achève ce mercredi 8 janvier.

Commandés par la municipalité parisienne en novembre dernier, les deux rapports d'expertise – l'un réalisé par un collectif d'urbanistes et l'autre par des experts ferroviaires du groupe suisse SMA – présentés ce lundi 6 janvier étaient très durs avec le projet de rénovation de la Gare du Nord.

«Congestion», «insécurité des voyageurs», «sur-densification du quartier», «programmation commerciale inadaptée» ou encore «détérioration des conditions pour les voyageurs» : la liste des problèmes soulevés par les experts est longue et paraît insurmontable en l'état.

vers «Une solution de consensus» ?

A tel point que l'entourage d'Anne Hidalgo appelle urgemment au dialogue, afin «d'aboutir à un projet qui améliore le quotidien des voyageurs avant 2024 et qui ne détériore pas la situation de ce quartier déjà très dense» et «de trouver un compromis entre la ville de Paris et la SNCF», a fait savoir Jean-Louis Missika, l'adjoint à la mairie de Paris chargé de l'urbanisme.

Ce dernier espère d'ailleurs trouver une «solution de consensus» et porte l'ambition de «mettre toutes les parties prenantes autour de la table». Pour lui, les deux rapports «pointent ce qui ne va pas» et ne peuvent être ignorés par la SNCF, ainsi que par le préfet de Paris et d'Ile-de-France, dont l'accord est attendu pour l'obtention du permis de conduire.

«la ville associée à toutes les étapes du projet»

De son côté, les porteurs du projet StatioNord – une société d’économie mixte composée de SNCF Gare & Connexions et Ceetrus – se défendent en assurant avoir toujours «associé la ville de Paris à toutes les étapes du projet» et ce, depuis le début des études en 2015, faisant notamment valoir que la municipalité parisienne faisait même «partie du jury ayant choisi Ceetrus».

Par ailleurs, ils persistent à s'en tenir à la procédure légale de l'enquête publique en cours – qui doit s'achever ce mercredi 8 janvier – à laquelle ils ont versé «comme toute autre contribution» les deux rapports commandés par la municipalité. «Ultime étape» selon eux avant la délivrance du permis de construire par Michel Cadot, le préfet de Paris et d'Ile-de-France.

La balle est dans le camp de l'état

«Une fois l'enquête publique achevée, la commission d'enquête aura un mois pour remettre son rapport ainsi qu'un avis [favorable ou défavorable]», a finalement communiqué StatioNord. Il faudra donc attendre début février pour que le préfet – représentant de l'Etat dans la région – donne sa réponse pour la demande de permis de construire, sur la base de tous les documents qui lui auront été envoyés au préalable.

Et Jean-Louis Missika se montre confiant pour faire gagner «le consensus», «voyant mal comment une commission d’enquête ne tirerait pas toutes les conséquences de ces deux rapports». «Il est fou de croire que ce projet va pouvoir se faire sans l’avis positif de la ville de Paris», martèle l'adjoint, qui concède «être totalement prêt à faire des efforts d’aménagement à la condition que le projet réponde à [ses] demandes».