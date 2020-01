Vidéo : Elle abandonne son chien au bord de la route et suscite l’indignation des internautes

Une Brésilienne a été filmée par une caméra de surveillance pendant qu’elle abandonnait son chien sur un trottoir de Sao Leopoldo (Brésil). La scène a suscité l'indignation des internautes.

Sur la séquence, une femme descend d’une voiture blanche et ouvre la portière arrière pour faire sortir ses deux chiens : un blanc et un noir. Elle fait rentrer ce dernier dans le véhicule et laisse le premier, atteint d’une malformation congénitale aux deux pattes de devant, sur le trottoir avant de se remettre au volant et de reprendre la route.

La vidéo a été publiée dans les premiers jours de la nouvelle année rapporte Sputniknews. Selon le média en ligne, l’animal aurait été abandonné une deuxième fois le même jour après avoir reconnu son maître dans la rue.

Si elle a choqué les internautes, la vidéo a surtout permis à des protecteurs des animaux locaux de retrouver le chien abandonné. Placé sous la garde du Secrétariat municipal à la protection des animaux, il a été baptisé Tintin. Aux dernières nouvelles, une dizaine de personnes étaient prêtent à le recueillir.