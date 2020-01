Convention citoyenne sur le climat : quel rôle pour Emmanuel Macron ?

Un an après le début du «grand débat», Emmanuel Macron va dialoguer vendredi 10 janvier avec les 150 citoyens tirés au sort pour proposer des mesures contre le réchauffement climatique, un dossier prioritaire mais épineux pour le président.

C'est à «leur demande», selon l'Élysée, que le chef de l'État «échangera» à partir de 18h30 avec les membres de la Convention citoyenne sur le climat (CCC) dans l'hémicycle du Cese (Conseil économique, social et environnemental) à Paris.

La prudence est de mise avant ce rendez-vous: Emmanuel Macron «répondra aux questions» des citoyens mais ne veut pas influencer les discussions car il s'agit de respecter «cet exercice de démocratie participative», souligne son entourage.

Initiative inédite en France, la Convention citoyenne a en effet été présentée par le président comme l'une des réponses au «grand débat national» né de la crise des gilets jaunes, qui a mis en évidence la profonde défiance envers la parole politique.

Vous avez été tirés au sort et avez accepté de construire notre avenir en relevant son plus grand défi : lutter contre le changement climatique. Bravo pour votre engagement ! Et merci pour votre invitation, je participerai à la Convention citoyenne pour le climat en janvier.

— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) November 17, 2019