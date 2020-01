Paris : la candidature d'Anne Hidalgo attendue ce week-end

La maire s'apprête à sortir de son silence. C'est en tout cas ce qui se murmure dans les couloirs de l'Hôtel de ville, alors qu'Anne Hidalgo doit présenter ses voeux aux élus ce vendredi 10 janvier et annoncer sa candidature aux municipales dans le courant du week-end.

Aujourd'hui candidate non officielle à sa réelection, la maire socialiste de Paris n'a pourtant jamais caché son intention de briguer à nouveau le poste de premier maire de France. C'est donc peu dire que l'annonce de cette candidature est attendue dans la capitale, tant celle-ci pourrait marquer un tournant dans la campagne parisienne.

Par ailleurs, son silence n'a pas empêché l'équipe de «Paris en Commun» et les plus proches adjoints de l'édile de se mettre en ordre de marche, d'être présents médiatiquement pour défendre son bilan et présenter les grandes lignes de son programme. Notons également que les investitures du mouvement sont d'ores et déjà officialisées, arrondissement par arrondissement.

Et s'il n'est pas prévu qu'elle se déclare vendredi devant ses collaborateurs, autres élus et journalistes réunis pour la traditionnelle cérémonie des voeux, elle pourrait dès lors y présenter un bilan de son mandat de maire depuis 2014 et laisser filer quelques indices sur son programme de candidate.

Pour l'annonce officielle, il faudra sans doute attendre dimanche, alors que les rumeurs font état d'une exclusivité accordée au journal Le Parisien. Selon une journaliste du Figaro, Anne Hidalgo pourrait ensuite participé à la matinale de Jean-Jacques Bourdin, sur RMC lundi, avant de prendre la parole publiquement dans la soirée, sur une péniche parisienne.

Déjà prête à partir en campagne, Anne Hidalgo doit d'ailleurs tenir une séance de dédicace pour son livre «Le lieu des possibles», ce vendredi 10 janvier, à partir de 14h45, au restaurant «La Mascotte», situé au 52 rue des Abbesses (18e). Le lendemain, c'est Emmanuel Grégoire, son premier adjoint et tête de liste dans le 12e, qui signera à son tour son livre «Paris n'est pas une ville, c'est un monde», dans une librairie du 12e.