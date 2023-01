Santé : un jeune de 16 ans atteint par la méningite à Strasbourg, quels sont les symptômes de la maladie ?

L’Agence régionale de santé du Grand Est a indiqué ce lundi 9 janvier, que l’épidémie de méningite continuait de progresser dans la région, alors qu’un nouveau cas chez un patient de 16 ans a été signalé à Strasbourg (Bas-Rhin).

Un sixième cas identifié à Strasbourg (Bas-Rhin) depuis le mois de novembre. L’Agence régionale de santé (ARS) du Grand Est a indiqué ce lundi 9 janvier, que l’épidémie de méningite continuait de progresser dans la région. Alors qu’un nouveau cas chez un patient hospitalisé de 16 ans, a été signalé à Strasbourg, la situation ravive les craintes autour de cette maladie et, avec elles, cette question : quels en sont les symptômes ?

L’ARS a invité dans son communiqué, «[les] publics fréquentant les endroits festifs nocturnes du centre-ville de Strasbourg et aux professionnels de ces lieux […] à se faire vacciner dès que possible contre le méningocoque B afin d’éviter la survenue de formes graves de la maladie.»

Comme l'écrit la Sécurité sociale sur son site, les méningites ont, comme leur nom l'indique, tendance à se traduire par un syndrome méningé. Concrètement, ce symptôme va donc se caractériser par des maux de tête, une photophobie - soit une intolérance à la lumière - des vomissements, une raideur de la nuque ainsi que de la fièvre.

Les signaux d’alerte peuvent toutefois varier en fonction de l’âge du patient. Seul le médecin après un examen approfondi et une ponction lombaire pour confirmer le diagnostic. Par ailleurs, l'évolution de la méningite est différente suivant sa cause.

Les symptômes de méningite chez l'enfant et l'adulte

Chez l'enfant et l'adulte, les symptômes associent généralement une fièvre (parfois élevée) à des frissons et d'autres manifestations, plus diverses.

Comme évoqué plus haut, celles-ci peuvent consister en des maux de tête intenses (céphalées), une intolérance à la lumière (photophobie) ou au bruit (phonophobie), des nausées ou vomissements, une raideur de la nuque, mais aussi un teint gris ou marbré, des courbatures importantes et une grande fatigue.

A ces symptômes, déjà assez évocateurs, s'en ajoutent d'autres de type neurologique, plus inconstants et, surtout, plus graves. Parmi eux : une somnolence, voire des troubles de la conscience plus profonds (ex. : confusion mentale), des signes de lésions localisées du système nerveux central (ex. : des paralysies oculaires) ou des convulsions.

La méningite du nourrisson : des symptômes difficiles à reconnaître

Chez le nourrisson, les symptômes des méningites sont différents, peu caractéristiques mais souvent inquiétants, précise toujours l'assurance maladie.

D'une façon générale, les autorités conseillent ainsi aux familles d'appeler les numéros d'urgence (15 ou 112) si le bébé présente un comportement inhabituel (geignements, pleurs incessants, irritabilité, somnolence anormale), s'il refuse de s'alimenter, s'il paraît abattu et «mou» et s'il a un teint gris ou marbré.

Reconnaître un purpura et agir de manière appropriée

Certaines méningites bactériennes à méningocoque (un genre de bactérie) peuvent se traduire très rapidement par des symptômes d’infection généralisée.

C’est le cas lors d’un purpura fulminans (septicémie d’évolution très rapide, avec des lésions hémorragiques sous la peau).

En clair, lorsqu'un enfant présente un syndrome méningé et une fièvre élevée ou que le bébé a un comportement inhabituel, il faut le déshabiller et observer sa peau.

Si on y constate des taches hémorragiques (taches étoilées rouge vif ou des «bleus» qui ne disparaissent pas à la pression du doigt), il convient d'appeler immédiatement les secours. Ici, le risque est en effet très important et le décès pas à exclure.

Des évolutions différentes suivant le type de méningite

Concrètement, l'évolution d'une méningite dépend de sa nature. Les méningites d'origine virale guérissent généralement sans traitement chez les patients ne souffrant pas de déficit immunitaire.

Cependant, dans certains cas de méningites bactériennes, il peut y avoir des complications neurologiques, causées par exemple par l'hypertension crânienne ou des lésions neuronales.

Ces complications peuvent être des troubles de l’audition pour le cas où, par exemple, les bactéries des méninges infectent la cochlée ou si l'inflammation atteint le nerf auditif auquel cas le malade peut devenir sourd.