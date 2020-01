Var : un homme armé retranché chez lui avec sa fille depuis plus d’un jour, le GIGN sur les lieux

Un homme armé était retranché jeudi soir depuis plus de 24 heures dans une maison d'Esparron (Var), où il retenait sa fille âgée de 3 ans, a-t-on appris auprès du parquet de Draguignan.

Un dialogue a été instauré depuis mercredi, a expliqué jeudi en début de soirée le procureur de la République, Patrice Camberou à propos de cet homme de 40 ans retranché avec «trois à quatre fusils de chasse». Un négociateur a été appelé sur place et a été rejoint dans la nuit de mercredi à jeudi par le GIGN.

Mercredi en début d'après-midi, les gendarmes avaient été appelés sur place pour intervenir au domicile de cet homme qui présentait des «signes de troubles du comportement», a expliqué le parquet dans un communiqué.

L'homme qui se trouvait avec sa fille a été pris en charge par les pompiers «afin d'envisager son admission à l'hôpital», mais sur le chemin entre son domicile et le véhicule des pompiers, l’homme leur a «faussé soudainement compagnie». Il s’est alors enfermé avec sa fille à proximité, dans le domicile de sa mère, en pénétrant par une baie vitrée et en menaçant les gendarmes avec «une arme à feu», a ajouté le procureur. Les gendarmes ont ensuite réussi à aider la mère et la sœur du quadragénaire qui se trouvaient à l'intérieur à quitter les lieux.