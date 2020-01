Besançon : trois nouveaux blessés par balles dans le quartier de Planoise

Trois personnes ont été blessées par balle dans le quartier de Planoise à Besançon vendredi en fin d'après-midi, a-t-on appris auprès de la préfecture, après une série de tirs liés «probablement», selon le parquet, au trafic de drogue.

Plusieurs coups de feu avaient déjà été tirés plus tôt dans l'après-midi, sans faire de blessé, dans ce quartier sensible «probablement» en proie à une «lutte de territoire» pour le trafic de stupéfiants, avec six épisodes de coups de feu en moins de deux mois, selon le procureur de la République, Etienne Manteaux.

Trafic de stupéfiants

Les autorités n'ont pas donné de précisions dans l'immédiat sur la gravité des blessures. M. Manteaux avait justement fait part à l'AFP plus tôt dans l'après-midi de sa «vive préoccupation face à ces tirs répétés». «Les victimes sont connues pour des participations au trafic de stupéfiants. On serait donc probablement dans un contexte de lutte de territoire lié au trafic de stupéfiants», a-t-il observé.

En reportage à Planoise vendredi après-midi, une journaliste de l'AFP a entendu une demi-douzaine de coups de feu avant que plusieurs patrouilles de policiers ne convergent vers le lieu de ces tirs qui n'ont pas fait de blessé, ramassant des douilles. Jeudi soir déjà, un jeune homme avait été sérieusement blessé par balles dans le quartier, selon le parquet.

Le soir de Noël, une fusillade à l'arme de guerre avait fait trois blessés (deux hommes de 30 et 31 ans et un adolescent de 14 ans) dans ce même quartier de Planoise, nouvelle escalade de violence dans ce secteur de 20.000 habitants, classé depuis octobre 2018 «Quartier de reconquête républicaine» (QRR). Fin novembre, un homme de 22 ans avait également été touché à quatre reprises par des tirs d'arme à feu dans ce même quartier lors d'un possible règlement de comptes.