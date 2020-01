Vidéo : la technique redoutable de cet homme pour ne pas rater son RER pendant les grèves

L'affluence monstre dans les transports en commun résultant de la grève contre la réforme des retraites donne des idées à certains usagers. L'un d'entre eux, dont la technique pour ne pas rater son RER apparaît redoutable ou presque, a été filmé sur un quai et fait depuis le buzz sur les réseaux sociaux.

Alors que la rame est à l'arrêt, on peut voir, sur les images, l'homme retirer d'abord son épaisse veste et la glisser à l'intérieur du train par la fenêtre laissée entrouverte. Débarrasé de son encombrant vêtement, il entreprend alors une action digne des plus grands contorsionnistes de notre temps.

Par l'entrebaillement, l'audacieux voyageur parvient à se glisser, en quelques secondes, à l'intérieur du RER. Et s'épargne, du coup, l'interminable file d'attente formée par le reste des usagers.

Si la technique prête à sourire, elle n'en demeure pas moins dangereuse. En effet, le conducteur, ignorant la scène, aurait pu à tout instant redémarrer. Sans compter les risques de blocage, l'espace choisi étant des plus exigus.