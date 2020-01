Grève : quel est le parcours de la manifestation du 11 janvier ?

A l'occasion de cette trente-huitième journée de mobilisation contre la réforme des retraites, un appel national à manifester a été lancé par l'intersyndicale (CGT, FO, FSU, CFE-CGC, Solidaires, Unef et UNL). Spécificité de la journée, deux manifestations se tiendront à Paris ce samedi 11 janvier.

Une journée par les organisations syndicales qui scruteront l'ampleur de la mobilisation. Puisque la CGT, FO, CFE-CGC, la FSU et les autres syndicats ont indiqué que de nouvelles actions sont à prévoir «en fonction de la réussite» du 11 janvier.

Ainsi, à Paris, un premier cortège formé par les «Gilets jaunes» s'élancera depuis la Bibliothèque François-Mitterrand vers 11h30. Le rendez-vous est quant à lui fixé à 10 heures. Le défilé passera ensuite par l'avenue Daumesnil avant de rejoindre la place de la Nation, et surtout la manifestation intersyndicale.

Ce deuxième cortège est prévu en début d'après-midi. Son départ aura lieu à 13h30 de la place de la Nation, en direction de la place de la République. Entre-temps, il passera par le boulevard Diderot, l'avenue Daumesnil et le boulevard Beaumarchais.

Des secteurs interdits dans la capitale

A Paris, un arrêté a été pris par la préfecture de police pour interdire «tout rassemblement de personnes se revendiquant des 'Gilets jaunes'» dans plusieurs zones de la ville.

A savoir : l'avenue des Champs-Elysées, le périmètre comprenant l'Elysée et Beauvau, la zone autour de l'Assemblée nationale, Matignon, le Sénat, Notre-Dame de Paris, la préfecture de Paris, le Trocadéro, le Champs-de-Mars, forum des Halles, la gare Saint-Lazare et les Grands Magasins.

En banlieue et provinces

D'autres manifestations sont également prévues ce samedi en banlieue parisienne, et notamment aux Mureaux et à Mantes-la-Jolie dans les Yvelines, Bezons, Alfortville, Saint-Denis et Montreuil.

Enfin, à Lyon, la préfecture a également interdit tout rassemblement dans le centre-ville.