Après son annonce de candidature, quel est maintenant l'agenda d'Anne Hidalgo ?

Désormais officiellement candidate à sa succession après son annonce ce week-end, Anne Hidalgo se lance dans une campagne éclair à Paris en vue des municipales, qui ont lieu dans dix semaines maintenant.

«Même si l’actualité nationale est chargée et que les gens n'ont pas encore trop la tête aux municipales, il faut du temps pour faire de la pédagogie. Nous n'avons pas voulu retarder plus l'annonce de candidature, nous avons tout préparé depuis des mois et nous sommes prêts», affirme ce dimanche 12 janvier Emmanuel Grégoire, premier adjoint et bras droit d'Anne Hidalgo.

La première réunion de campagne est prévue dès ce lundi matin au QG du mouvement de soutien «Paris en commun», situé boulevard de Sébastopol, en présence de l'ensemble des têtes de liste. L'après-midi, la maire sortante effectuera son premier déplacement en tant que candidate à la Porte de la Chapelle. Elle dévoilera d'ailleurs à cette occasion «un grand projet pour le réaménagement» du quartier. Cette journée bien chargée se finira avec la soirée de lancement de campagne, en présence des militants et sympathisants, à bord de la péniche Fluctuart (2e).

Les idées pour le logement détaillées mercredi

Anne Hidalgo devrait ensuite détailler plusieurs propositions de son programme dans les deux semaines à venir. Ce mercredi, ce sera ainsi au tour de ses idées sur le logement d'être approfondies, nous indique-t-on dans son entourage. La candidate de gauche devrait enfin dévoiler l'ensemble de son projet la première semaine de février. Dans la foulée, Emmanuel Grégoir présentera le financement de ces mesures.

Mais au-delà des esprits, Anne Hidalgo devra aussi convaincre sur le terrain. «Nous savons que la bataille sera serrée, notamment dans quartiers populaires, qui seront fondamentaux si nous voulons gagner. Il va nous falloir mettre les bouchées doubles et battre le pavé», explique Ian Brossat, adjoint communiste au logement et l'un des porte-paroles de Paris en commun. Et celui-ci de prévenir «l’éclatement de l'offre politique rend l'issue de l'élection très incertaine, donc il nous faudra rester concentré jusqu’au bout».

Même son de cloche chez Emmanuel Grégoire, qui, malgré sa «surprise» face au «manque de préparation» des autres candidats «qui laissent beaucoup d'énergie dans des batailles de leadership», joue aussi la prudence. «Je n’aime pas la petite musique qui consiste à nous présenter comme favoris ou victorieux certains. Ce n'est pas le cas, la campagne va être difficile et exigeante. Mais nous ne comptons pas surfer sur les sondages et regarder passer les jours», prévient-il.