Meurtre d'un migrant au Mans : deux Irakiens arrêtés

Deux suspects ont été mis en examen et placés en détention samedi, après le meurtre par arme à feu mercredi d'un migrant en périphérie du Mans.

Les «deux mis en cause, âgés de 19 et 20 ans, (sont) de nationalité irakienne, selon leurs explications», ont été déférés, , a indiqué le procureur de Rennes Philippe Astruc, dans un communiqué. «Une information judiciaire du chef de meurtre en bande organisée» a été ouverte, a-t-il ajouté. Ils ont été mis en examen et placés en détention provisoire par le juge des libertés et de la détention.

La victime, un homme «porteur d'un passeport irakien» était âgée de 35 ans. L'autopsie a conclu à un «décès par arme à feu et la victime a été touchée d'un projectile unique d'arme de poing l'ayant atteint au cœur». Les investigations se poursuivent «afin notamment de préciser le contexte des faits», a ajouté le procureur.

un réglement de compte entre migrants ?

Mercredi «peu avant 9h, de nombreuses détonations d'arme à feu retentissaient à hauteur de l'ancienne scierie désaffectée tenant lieu de camp de migrants au début du chemin aux bœufs au Mans», a-t-il poursuivi. L'alerte avait été donnée par «l'appel au 17 d'un ouvrier travaillant à proximité». Deux des agresseurs avaient été interpellés à l'arrivée de la police, quelques minutes après leur fuite à bord d'un véhicule.

Selon le parquet rennais, les investigations conduites par le service régional de la police judiciaire d'Angers et la direction départementale de la sécurité publique de la Sarthe ont permis de «déterminer la chronologie des faits à l'issue de l'audition de plusieurs dizaines de témoins et de nombreuses constations et examens techniques réalisés».

Alexandra Verron, procureur de la République du Mans avait indiqué dans un premier temps qu'une enquête du chef d'assassinat avait été ouverte par le parquet du Mans. Mercredi dernier, le jour du meurtre, une source proche de l'enquête affirmait qu'il s'agissait d'un «règlement de compte entre migrants», qui seraient principalement Kurdes, et qui squattent un local désaffecté, située tout près de la piste du circuit automobile du Mans, dans le fameux virage «Tertre Rouge», a constaté un photographe de l'AFP.