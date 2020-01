Paris : un an après l'explosion qui a fait 4 morts, la rue de Trévise se souvient

«Réparer les immeubles pulvérisés» et «redonner des perspectives». C'est le combat affiché par Delphine Bürkli, la maire du 9e, un an après l'explosion de gaz rue de Trévise qui a fait 4 morts et 66 blessés, alors qu'une série d'hommages a eu lieu ce dimanche 12 janvier.

Le temps d'une matinée, à la demande de l’association Trévise Ensemble, sinistrés et riverains ont pu se recueillir devant les lieux de la catastrophe. Un rassemblement «placé sous le signe du souvenir» selon la présidente de l'association, Dominique Paris, qui souligne également l'importance de parler de l'avenir et de la reconstruction.

A cette occasion, une cérémonie militaire, hommage aux deux pompiers décédés, s'est déroulée en présence de leur famille, dans la plus stricte intimité. Une messe œcuménique a ensuite eu lieu en l'église Saint-Eugène-Sainte-Cécile (9e), célébrée en mémoire de l'ensemble des victimes.

Par ailleurs, une exposition de photographies, réalisée par Gilles Bretin et baptisée «Derrière les palissades», a été dévoilée. Cette dizaine de clichés – qui montrent «la réalité de la vie restée figée dans la zone interdite» – seront désormais exposés aux yeux de tous les passants.

«Un moment de partage et d’espoir» pour Dominique Paris, alors que les résultats de l’expertise judiciaire – qui mettent en cause la mairie de Paris et une entreprise de travaux publics – marquent selon elle «une première étape dans le long parcours de définition des responsabilités».

Depuis un an, l'avancée de l'enquête judiciaire bloque le retour des habitants. Car si les expertises sont terminées, l'autorisation de déblaiement des gravats n'a toujours pas été accordée et les travaux n'ont pas pu commencer. «Les appartements sont exposés au vent, à la pluie, aux animaux nuisibles», a ainsi regretté Jacques Gianoly, président de la co-propriété du 6 rue de Trévise, qui assure également que «l’état de l’immeuble s’est dégradé».

Présente lors de cet hommage, Delphine Bürkli, la maire du 9e arrondissement, a tenu à faire savoir qu'elle soutenait les habitants dans leurs démarches. «Je suis et je serai à vos côtés pour continuer à mener la bataille administrative et juridique», a-t-elle tenu à souligner, alors qu'une centaine de sinistrés n'ont toujours pas pu regagner leur logement ou leur commerce.

Ensemble, avec les familles, les habitants, nous pensons à Simon, à Nathanaël nos pompiers, à Laura, à Adèle et aux blessés encore hospitalisés.#Trévise #Paris9 pic.twitter.com/FlbiewE0JY — Sylvain Maillard (@SylvainMaillard) January 12, 2020