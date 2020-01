Granville : la police sauve in extremis une jeune femme qui s'apprête à sauter d'une falaise

Des policiers de Granville (Normandie) ont porté secours, dimanche 12 janvier, à une jeune femme qui s'apprêtait à mettre fin à ses jours depuis une falaise haute de 40 mètres.

C'est à l'aube que les pompiers reçoivent un appel de détresse d'une jeune femme de 22 ans, prête à sauter d'un falaise. L'appel rapidement transféré au commissariat de Granville, la police se met à sa recherche.

«Cette jeune fille était bouleversée. Elle était sur le point de se jeter d'une falaise, elle était en larmes. J'avais du mal à comprendre ce qu'elle disait, donc j'essayais de gagner du temps, de lui faire répéter pour permettre à mes collègues d'arriver jusqu'à elle et de la retrouver», a raconté Céline Rovella, cheffe de la brigade A, à Europe 1.

En patrouille, la police la repère finalement et s'approche d'elle. Guillaume, gardien de la paix, témoigne : «quand elle s'est aperçue qu'on était là, elle nous a regardé et s'est précipitée en courant vers le vide». Ajoutant que «notre chance, c'est qu'elle a trébuché sur un parterre, ce qui m'a permis de me rapprocher d'elle.»

Ainsi, in extremis, l'agent l'a rattrapé par la ceinture et le pantalon, aidé par une collègue. «On s'est retrouvés avec ma collègue la moitié de nos corps dans le vide, les bras tendus pour retenir cette désespérée qui était bien trop jeune pour faire cet acte-là».

Confiée aux sapeurs-pompiers, la jeune femme a été transportée à l'hôpital de Granville.