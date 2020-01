Toulouse : 4 mineurs, dont un enfant de 6 ans, roulent à contresens sur le périphérique

Quatre mineurs sur un scooter, âgés de 6 à 15 ans, ont été interpellés samedi par les gendarmes sur le périphérique de Toulouse alors qu’ils roulaient à contresens.

En patrouille, les militaires ont aperçu les jeunes qui ont alors pris la fuite, a rapporté La Dépêche du Midi.

Ils ont été poursuivis par l’hélicoptère de la gendarmerie et le peloton de surveillance et d’intervention de la gendarmerie (Psig).

Le garçon âgé de six ans a été libéré et les trois autres jeunes, qui ont entre 13 et 15 ans, ont été entendus par les militaires.