Ségolène Royal licenciée de ses fonctions d'ambassadrice des pôles : les tweets qui lui ont coûté sa place

Ségolène Royal a annoncé ce mardi sur son compte Facebook qu'elle allait être licenciée par Emmanuel Macron de ses fonctions d'ambassadrice des pôles Arctique et Antarctique.

La ministre de la Transition écologique Elisabeth Borne avait estimé vendredi 10 janvier que la fonction d'ambassadrice des pôles de Ségolène Royal appelait à «un devoir de réserve», et s'était interrogée sur le maintien de l'ex-ministre à ce poste au vu de ses critiques du gouvernement.

«Je note qu'elle critique le gouvernement très fortement depuis quelques semaines, est-ce que c'est bien compatible avec un poste d'ambassadeur qui appelle une certaine réserve? On peut se demander», avait-elle déclaré la ministre sur franceinfo.

La candidate socialiste à la présidentielle de 2007 a notamment publié en décembre une salve de tweets critiquant le pouvoir sur les pesticides, la réforme des retraites ou l'hôpital, ainsi que la proximité d'Emmanuel Macron avec «le monde du business mondialisé».

La pagaille ça suffit . Il faut clairement et urgemment annoncer le retrait de projets mal préparés et injustes. L’orgueil et l’obstination du pouvoir n’ont plus leur place face aux risques considérables de désorganisation de la France. Un pays moderne mérite calme et compétence

— Ségolène Royal (@RoyalSegolene) December 9, 2019