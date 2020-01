Toulouse : Il enlève un homme de 83 ans et le violente pour l'obliger à retirer de l'argent

Un homme de 26 ans a été arrêté au terme de six mois d’enquête pour avoir enlevé violemment un octogénaire à Toulouse avant de le dépouiller.

Les faits remontent au mois de juillet dernier. En sortant d’un commerce, le retraité de 83 ans a été interpellé par un automobiliste qui souhaitait lui demander un renseignement, rapporte La Dépêche.

Pour ce faire, il a ouvert la portière côté passager, et lorsque la victime s’est penchée, le conducteur a violemment tiré son bras pour l’obliger à monter dans son véhicule.

L’agresseur a repris la route avant de se garer un peu plus loin pour dérober la carte bancaire de la victime de 83 ans, et le liquide qu’il avait sur lui. Mais ce n’est pas tout. Il s’est ensuite arrêté devant un distributeur automatique, où il a contraint l'octogénaire à taper son code confidentiel pour retirer plus de 300 euros. Après quoi il est remonté dans sa voiture et s’est enfui, en laissant sur place l'homme, sous le choc.

Une autre agression dans les Landes

Une fois le véhicule identifié, les policiers de la Brigade criminelle de répression des atteintes aux personnes (BCRAP) de Toulouse ont réussi à remonter jusqu’à l’automobiliste, un habitant de Perpignan (Pyrénées-Orientales). L’homme a été interpellé jeudi dernier.

Placé en garde à vue, il aurait reconnu une partie des faits, selon une source policière. Il a été déféré devant la justice pour vol avec violences, enlèvement, séquestration et extorsion sur personne vulnérable. Le Perpignanais est également accusé d’avoir agressé un homme de 91 ans, à Sanguinet (Landes), en utilisant le même mode opératoire.