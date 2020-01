Val de Marne : il avait poignardé à mort un chien pour se venger, six mois de prison ferme

L'exécution avait été sordide et incompréhensible. Alors qu’elle promenait son chien en bas de son immeuble, il y a une semaine, une habitante de Bonneuil (Val-de-Marne) avait vu un homme cagoulé surgir pour poignarder à mort le Malinois.

Un jeune homme a été reconnu coupable du geste et condamné lundi à un an de prison, dont six mois ferme. A cela s'ajoute une peine de trois mois, pour un sursis d'une affaire précédente concernant un transport d'arme. Les juges du tribunal correctionnel de Créteil ont estimé que tuer le chien d'une personne pour se venger équivaut à commettre une violence contre celle-ci.

Le jour des faits, l'agresseur avait immédiatement pris la fuite après son acte, laissant la chienne de huit ans agoniser plusieurs minutes avant de rendre l’âme. La police l'avait interpellé le lendemain dans le domicile familial qu'il occupe dans un autre quartier de Bonneuil. Reconnu par la maitresse du chien, ayant des traces de sang sur ses chaussures et des vêtements correspondant au signalement, il a été confondu, malgré ses dénégations.

Il s'agirait d'une tentative d'impressionner la victime, selon le parquet. Le hall d'immeuble où habitait les propriétaires du Malinois servait de lieu de trafic de drogues, selon les riverains, la mairie et la police. Or, les locataires du bâtiment appellent régulièrement les forces de l'ordre pour s'en plaindre. Le condamné avait d'ailleurs été interpellé la veille des faits et conduit au commissariat. Son acte aurait donc servi de vengeance et d'avertissement à ceux qui contactent la police. Il pourrait faire appel du jugement.