Il remporte 500.000 euros parce qu’il n'avait pas de monnaie pour payer sa bière

Pour pouvoir payer par carte bleue sa bière consommée dans un bar à proximité de Rennes, un homme de 29 ans a dû compéter en achetant un jeu à gratter. Il a remporté 500.000 euros.

Une belle histoire racontée dans les colonnes de Ouest France qui a recueilli le témoignage du patron de l'établissement. «Il m’a demandé d’ajouter un jeu de mon choix pour arriver à 10 €. Je lui ai donc choisi un The Wall, un jeu de grattage de la Française des jeux.», explique-t-il. Ce n'est qu'une fois chez lui que l'heureux gagnant a gratté le jeu et remporté le montant maximum des gains espérés.

«Il est revenu le soir dans mon café pour me dire qu’il avait gagné 500. Je lui ai dit que c’était pas mal. Et il m’a dit non. Que c’était 500 000 € ! C’est pas mal pour démarrer dans la vie.», témoigne le propriétaire du bar.

Son client compte désormais s'offrir une maison et gâter ses proches.