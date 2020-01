Paris : plus de 13.000 euros collectés pour rendre hommage à la fillette tuée par un camion

Quatre jours après le décès de Sixtine, une enfant de 11 ans, renversée par un camion à un passage piéton dans le XVIe arrondissement de Paris, une cagnotte en ligne a été lancée pour lui rendre hommage.

Ce vendredi 17 janvier, à la mi-journée, plus de 13.000 euros ont été récoltés. La cagnotte, ouverte avec «l'accord des parents», doit permettre de «rendre un très bel hommage à cette petite-fille», qui se rendait à pied, à l'école, accompagné par l'un de ses parents lorsque l'accident a eu lieu.

une pétiiton pour alerter la mairie

Une mère de famille vivant dans le XVIe arrondissement a aussi mis en ligne une pétition pour alerter la mairie sur la sécurité routière dans le quartier. «Nous sommes nombreux à avoir constaté l'insuffisance du dispositif de sécurité routière dans notre arrondissement (...) Malheureusement ce constat n'a fait l'objet d'aucune démarche près de notre mairie et ce matin une petite fille a perdu la vie», explique-t-elle.

«Cette pétition a ainsi vocation à demander aux responsables publiques du 16e arrondissement de Paris de mettre en place une stratégie permettant d'optimiser la sécurité des piétons et notamment de nos enfants, en rappelant que la sécurité des périmètres scolaires constitue un enjeu majeur pour les collectivités et nécessite des conseils d'expert et des solutions sur mesure», poursuit-t-elle.

La pétition a rassemblé plus de 8.500 signatures.