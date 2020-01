Procès Preynat : au moins 8 ans de prison ferme requis, décision le 16 mars

Au moins huit ans de prison ferme: c'est la peine réclamée vendredi à l'encontre de l'ex-prêtre Bernard Preynat, jugé trois décennies après les faits à Lyon pour une affaire d'abus sexuels devenue symbole de l'omerta de l'Église sur la pédophilie. La justice rendra sa décision le 16 mars.

«Ce dossier hors du commun, emblématique mérite une réponse pénale ferme qui ne peut s'arrêter au bénéfice de l'âge», a estimé la procureure, Dominique Sauves.

«Le masque est tombé sur l'homme que vous êtes, l'homme que vous avez été», a-t-elle lancé au prévenu de 74 ans en l'accusant d'avoir «brisé» les vies de ses victimes, des scouts âgés de 7 à 15 ans au moment des faits, et de s'être «servi du silence des parents et du silence de l'Église» pour multiplier ses abus entre 1971 et 1991.

Le procès était très attendu depuis que l'affaire a éclaté fin 2015, quand des plaintes ont enfin été déposées, éclaboussant toute la hiérarchie catholique à travers le cardinal Barbarin, condamné en mars 2019 pour ne pas avoir dénoncé les agissements de Preynat.

«Dieu merci nous y sommes», a dit la magistrate au début de son réquisitoire durant lequel l'ex-prêtre, défroqué l'été dernier à l'issue de son jugement canonique, est resté impassible, figé sur sa chaise et regardant droit devant lui, comme durant toute l'audience.