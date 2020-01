L'éboueur licencié pour s'être endormi pourrait retrouver du travail

Adama Cissé, l'éboueur parisien qui avait été licencié pour avoir fait une sieste sur son temps de pause, pourrait être sur le point de trouver un nouvel emploi.

Selon les informations du Parisien, c'est Nabil Larbi, un conseiller municipal PS de Bondy (Seine-Saint-Denis), qui aurait mis l'avocat d'Adama Cissé et Sylvine Thomassin, la maire de la ville, en contact. Cette dernière a reçu l'ex-agent de propreté parisien, et les élus ont ensuite sollicité un employeur qui a accepté de lui proposer un poste.

«Je n'ai pas encore signé le contrat de travail, et je ne sais pas exactement quand je commencerai. On doit m'appeler pour me le dire, d'ici quelques jours j'espère !», a expliqué Adama Cissé au Parisien.

«Très heureux pour Adama Cissé ! Bravo et merci à Sylvine Thomassin, maire de Bondy, et Nabil Larbi pour ce bel exemple de solidarité» a salué Stéphane Roussel, président PS du conseil départemental de Seine-Saint-Denis, sur Twitter.

Pour rappel, Adama Cissé avait été licencié pour «faute grave» en septembre 2018, après la publication d'une photo prise à son insu : on y voyait un éboueur faisant une sieste sur le rebord d'une vitrine. «Voilà à quoi servent nos impôts : à payer les agents de propreté à roupiller, on comprend pourquoi Paris est si dégueulasse», pouvait-on lire en commentaire.

L'ancien éboueur a depuis traîné le groupe Derichebourg, pour lequel il a travaillé pendant huit années, aux prud'hommes. L'audience a eu lieu ce mercredi 14 janvier et le délibéré sera rendu le 19 juin prochain. Adama Cissé envisage également de poursuivre l'auteure du cliché en justice.