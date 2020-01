Johnny Hallyday, Claude François, Jacques Chirac... où sont enterrées les personnalités françaises ?

Après des semaines de négociations entre les membres d'un clan déchiré, le cercueil de Johnny Hallyday a finalement été déplacé, à Saint-Barthélémy. L'occasion de revenir sur les lieux parfois étonnants où reposent les personnalités françaises disparues.

Johnny Hallyday

Dans la nuit du 14 au 15 janvier 2020, le cercueil du Taulier, grignoté par le sable et les crabes de mer de l'île de Saint-Barthélémy, a été déplacé dans un nouveau caveau familial. Il est désormais installé dans le cimetière de Lorient, non loin de l'endroit où il reposait depuis sa disparition, la «dernière demeure» de Johnny Hallyday, comme l'a qualifiée Laeticia Hallyday sur Instagram, a été l'objet de mille et une discordes au sein du clan Hallyday. Laura Smet, la fille aînée du rockeur, avait expliqué sur les réseaux sociaux avoir «découvert dans la presse l'été dernier le projet du transfert»...

Décédé des suites d'un cancer du poumon le 5 décembre 2017 dans sa villa de Marnes-la-Coquette, et après un hommage populaire à l'église de la Madeleine, Johnny Hallyday repose désormais en paix sur cette île des Antilles où il avait lui-même souhaité être enterré.

Jacques Chirac

Très affaibli depuis plusieurs années, Jacques Chirac, a rendu son dernier souffle le 26 septembre 2019 dans un hôtel particulier rue de Tournon, dans le VIe arrondissement de Paris. Si le public a pu se recueillir devant son cercueil à l'entrée de la cathédrâle Saint-Louis-des-Invalides, l'ancien président de la République a été inhumé dans la plus strice intimité au cimetière du Montparnasse, à Paris, auprès de sa fille aînée Laurence, décédée en 2016.

Claude François

Au sommet de sa popularité, Claude François est mort le 11 mars 1978 à son domicile parisien boulevard Exelmans, des suites d'un oedème pulmonaire provoqué par une éléctrocution accidentelle alors qu'il refixait une applique dans sa salle de bain. Après des obsèques, à l'église Notre Dame d'Auteuil à Paris, le chanteur a été inhumé au cimetière de Dannemois, dans l'Essonne, à quelques mètres du mythique moulin de Dannemois, l'ancienne résidence de Claude François devenue lieu de pèlerinage pour les fans.

Agnès Varda

C'est à l'âge de 90 ans qu'Agnès Varda est décédée, le 29 mars 2019, à la suite d'un cancer. La cinéaste, dont le travail a été salué par plusieurs générations d'artistes, avait reçu un hommage public à la Cinémathèque française, en présence de nombreuses personnalités parmi lesquelles Marion Cotillard, JR où encore Catherine Deneuve. Elle a été inhumée au cimetière du Montparnasse, auprès de son époux Jacques Demy, décédé en 1990.

François Mitterrand

François Mitterrand est mort le 8 janvier 1996 à l'âge de 79 ans dans son appartement parisien du IXe arrondissement, emporté par un long cancer qu'il avait tenu à garder secret. Margaret Thatcher, George Bush, Helmut Kohl... les dirigeants politiques du monde entier avaient rendu hommage à l'ancien chef d'Etat. Alors qu'un hommage solennel se déroulait à Notre-Dame de Paris, la famille de François Mitterrand se réunissait au cimetière de Grands-Maisons, à Jarnac (Charente), pour la mise au tombeau.

Simone Veil

«Maman ne nous appartiendra plus», diront les fils de Simone Veil, disparue le 30 juin 2017, à Paris. Le 1er juillet 2018, près d'un an après sa mort et après avoir reposé au cimetière du Montparnasse, la femme politique devient la cinquième femme à être inhumée au Panthéon. Pour respecter les dernières volontés de Simone Veil, son mari Antoine Veil, décédé en 2013, est également entré au Panthéon à ses côtés.

Charles Aznavour

C'est le 1er octobre 2018 que Charles Aznavour tire sa révérence dans sa résidence secondaire de Mouriès, dans les Bouches-du-Rhône. Après un hommage national dans la cour des Invalides, en présence notamment du président et du Premier ministre arméniens et des obsèques en la cathédrale arménienne Saint-Jean Baptiste de Paris, l'interprète de «La Bohème» est inhumé dans le caveau familial à Montfort-l'Amaury, dans les Yvelines.

France Gall et michel berger

Le 7 janvier 2018, un cancer emporte France Gall, âgée de 70 ans. Celle qui a toujours refusé d'écrire une autobiographie pour laisser sa trace, («Moi, je ne construis que ma vie», avait-elle déclaré), repose aux côtés de Michel Berger et de leur fille Pauline, au cimetière de Montmartre, à Paris.

Jean d'Ormesson

L'écrivain et académicien Jean d'Ormesson s'est éteint le 5 décembre 2017, quelques heures avant Johnny Hallyday, des suites d'une crise cardiaque. Après la cérémonie en la cathédrale Saint-Louis des Invalides, la famille de Jean d'Ormesson a expliqué que la suite se déroulerait dans l'intimité. Selon les déclarations de sa femme à Paris Match, les cendres de l'écrivain ont été dispersées devant la Douane de mer, à Venise.

Coluche

C'est en rentrant de Cannes que Coluche trouve la mort sur sa moto, le 19 juin 1986, à l'âge de 41 ans. L'humoriste à l'origine des Restos du coeur sera inhumé cinq jours plus tard au cimetière du Montrouge, dans le XIVe arrondissement de Paris.

SERGE GAINSBOURG

L'homme à la tête de chou est décédé en 1991, à l'âge de 62 ans, dans sa maison du 5 bis, rue de Verneuil dans le 7e arrondissement, à la suite d'une nouvelle crise cardiaque. Si l'adresse est devenue un lieu de pélerinage pour les fans du musicien, il est enterré dans le cimetière du Montparnasse, à quelques mètres de Jacques Chirac.

DALIDA

De son vrai nom Iolanda Gigliotti, la chanteuse d'origine italo-égyptienne à l'immense succès dans les années 1970 et 1980 s'est suicidée en 1987 dans sa maison montmartroise. Elle est d'ailleurs enterrée dans le cimetière de Montmartre, dans le XVIe arrondissement de Paris.

DAniel balavoine

L'interprète de «Mon fils, ma bataille» ou «Laziza» est décédé le 14 janvier 1986 dans un accident d'hélicoptère au Mali, pendant le Paris-Dakar. Ayant passé une bonne partie de sa jeunesse au pays basque, le chanteur est enterré à Biarritz, au cimetière de la Ranquine.

Charles trenet

Surnommé le «fou chantant», Charles Trenet est décédé le 19 février 2001 d'une attaque cérébrale. L'interprète de «Y'a d'la joie» et de «Douce France», repose auprès de sa mère, sa tante, et son frère, au cimetière de l’Ouest de Narbonne, sa ville natale. Sur la pierre tombale, une lourde dalle de marbre bleu sur laquelle est dessiné en couleur le portrait de l'artiste, on peut lire : «Fidèle, je suis resté fidèle… Narbonne, mon amie».

Fernandel

De son vrai nom Fernand Joseph Désiré Contandin, Fernandel est inhumé à Paris, au cimetière de Passy (16e). Le comédien et chanteur est décédé le 26 février 1971 à l’âge de 67 ans d'un cancer des poumons. Ses plus grands succès restent «L’auberge rouge», «Ali Baba et les quarante voleurs», et la série des «Don Camillo».