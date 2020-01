L'ex-boxeur Christophe Dettinger va savoir s'il peut récupérer le montant de sa cagnotte Leetchi

Christophe Dettinger pourra-t-il récupérer le montant de sa cagnotte Leetchi ? Le tribunal de Paris doit rendre sa décision lundi 20 janvier.

Le 5 janvier 2019, lors d'une manifestation des Gilets jaunes à Paris, Christophe Dettinger, un ex-boxeur professionnel, s'était battu contre un policier. La vidéo de ce combat, largement relayée sur les réseaux sociaux, avait crée la polémique.

Quelques jours après les faits, Christophe Dettinger avait été placé en garde à vue et le 14 février, il écoppa de 30 mois de prison dont 12 mois ferme en semi-liberté. Mais dès le 7 janvier, les soutiens de Christophe Dettinger avaient ouvert une cagnotte en ligne, sur le site Leetchi. Ils avaient réussi à réunir 145.000 euros pour «leur boxeur national».

Le 8 janvier, devant la polémique et l'indignation de nombreux responsables politiques, Leetchi avait décidé de geler la cagnotte.

La Cagnotte du Boxeur. Apparemment, ça rapporte de frapper un policier. Quand l'attrait de l'argent vient s'ajouter à la haine et à la violence, je n'ai que du dégout.





Tout le monde doit être responsable : cette cagnotte est indigne. — Mounir Mahjoubi January 7, 2019

«Leetchi s’engage à ce que les fonds collectés sur la cagnotte de soutien à Christophe Dettinger servent uniquement à financer les frais de justice conformément à nos CGU et à la législation en vigueur. Compte tenu des actes reprochés à Christophe Dettinger, aucune autre utilisation de la cagnotte ne saurait être acceptée. (...) Au vu du montant atteint à ce jour, la cagnotte n’accepte désormais plus de contributions», avait déclaré l'entreprise dans un communiqué. Privé de cet argent, le boxeur et sa famille ont décidé de porter le litige devant la justice.

Dans la foulée, le président du conseil régional de PACA, Renaud Muselier avait lancé une cagnotte de soutien aux forces de l'ordre sur le même site. Plus d'un million d'euros avait été collecté.

A l'audience en décembre, les avocates de Christophe Dettinger ont demandé que leur client récupère les 145.000 euros donnés par ses soutiens et qu'il reçoive également deux millions d'euros de dommages et intérêts pour compenser la suspension de la cagnotte, qui aurait dû, selon elles, rester ouverte 45 jours. «Ils nous doivent cet argent», a déclaré à l'AFP l'ex-boxeur, qui travaille désormais pour une mairie dans l'Essonne.