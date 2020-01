Un manuel d'histoire estime que le 11 septembre a été «orchestré par la CIA»

La phrase est pour le moins surprenante. Dans un ouvrage d'histoire, destinés aux étudiants à Science Po ou en classe préparatoire, un passage sous-entend que les Etats-Unis sont à l'origine des attentats du 11 septembre.

«Cet événement mondial - sans doute orchestré par la CIA pour imposer l'influence américaine au Moyen-Orient ?», peut-on ainsi lire dans Histoire du XXe siècle en fiches (Editions Ellipses), sorti fin 2019. C'est le site de Conspiracy Watch qui a révélé l'information (elle leur avait été rapporté par les clionautes, un groupe Facebook de professeurs d'histoire).

#11Septembre : Les éditions Ellipses affirment ne pas cautionner un passage attribuant les attentats de 2001 à la CIA. Un addenda sera ajouté à tous les exemplaires de l’ouvrage qui n’ont pas encore été distribués en librairie.https://t.co/sBplThAmbW — Conspiracy Watch (@conspiration) January 17, 2020

La théorie du complot, qui met la CIA au centre des attentats du 11 septembre n'est pas nouvelle, et est assez courante sur internet. Cependant la retrouver dans un outil pédagogique comme celui-ci pose question. «De quoi semer le trouble dans les esprits de ceux à qui ce livre est destiné : des jeunes dont on sait qu’ils sont plus perméables que la moyenne aux théories du complot», écrit Conspiracy Watch.

En effet, selon un sondage Ifop publié en 2018, 21% des moins de 35 ans pensent que le gouvernement américain était impliqué. Les éditions Ellipses, qui se sont excusé en plaidant que la phrase «portait à confusion, ont assuré qu'un addendum serait désormais ajouté à tous les exemplaires encore en stock.