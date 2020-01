Etude : l'épilation des poils pubiens augmente les risques d'infection

Un geste qui n'est pas sans conséquences. Alors que trois femmes sur quatre disent s’épiler régulièrement le maillot, une récente étude OpinionWay réalisée pour Saforell montre que l’épilation des poils pubiens augmente les risques d’infection.

La majorité des femmes déclarent avoir recourt à l’épilation avant tout pour leur propre confort (65%), par hygiène (56%) puis pour raison esthétique (41%), mais si les poils pubiens sont là, c’est pour une bonne raison. Et comme en témoigne cette enquête, accepter les poils dont la nature les a dotés, pourrait leurs éviter plusieurs désagréments.

Et pour cause. Les poils du pubis forment une barrière protectrice pour la flore vaginale. Les raser de près ou les épiler intégralement augmente ainsi le risque de développer des infections intimes, de la vaginose, un déséquilibre de la flore microbienne du vagin, au poil incarné, en passant par les mycoses, engendrées par un champignon de type levure, la plupart du temps par le Candida Albicans.

Un sujet tabou

Elles sont d’ailleurs 92% à reconnaître que plus la zone d'épilation est large, plus le risque que des problèmes apparaîssent à cet endroit est grand. Un constat confirmé par les professionnels de santé interrogés dans le cadre de cette enquête puisque près d'un médecin sur deux observe une augmentation des pathologies liés à l'épilation partielle ou totale des poils du pubis.

Pourtant 60% des femmes souffrant de ces infections post-épilation déclarent ne pas oser en parler. Ce qui explique pourquoi une femme sur trois n'a pas trouvé de solution pour faire face à ce type de désagrément.

Pour rappel, il est conseillé de ne pas se laver la zone intérieure du vagin et de laver à l'extérieur uniquement avec un gel de toilette intime doux, et ce, sans utiliser un gant de toilette trop irritant. Pour limiter les infections et préserver l'équilibre de la flore vaginale, il faut également éviter de porter des pantalons trop serrés et opter pour des matières en coton pour les sous-vêtements, qu'il est préférable de ne pas porter la nuit.