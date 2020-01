La SNCF va mettre en vente à partir de jeudi 5 millions de billets de train à moins de 35 euros

La SNCF en opération reconquête après plus d'un mois et demi de grève. Invitée ce lundi 20 janvier sur Europe 1, Rachel Picard, directrice générale de Voyages SNCF, a annoncé que des millions de billets de train à moins de 35 euros seraient mis en vente dès ce jeudi 23 janvier, et pendant une semaine.

«On va proposer à partir de jeudi 5 millions de billets à moins de 35 euros, sur les TGV Inoui et Ouigo», a indiqué la responsable, ajoutant que «ce sera en vente pendant une semaine, du jeudi 23 au jeudi 30 janvier, pour des voyages entre maintenant et la mi-avril, soit jusqu'aux vacances de Pâques».

Des tarifs à moins de 50 euros sur l'international

«C'est quasiment un quart des places mises en vente à des prix aussi bas. Ça concerne l'ensemble des lignes françaises et il y aura des prix à moins de 50 euros sur les lignes internationales», a encore annoncé Rachel Picard, soulignant qu'un autre «geste positif fort vis-à-vis des clients» serait fait, à savoir que «les abonnés TGV seront dédommagés sur leur abonnement en février, de 50 % à 100 %».

La SNCF va mettre en vente 5 millions de billets de train à moins de 35 euros et annonce un dédommagement pour les abonnés TGV



https://t.co/ymPBUgh3NO pic.twitter.com/njTCUDSllB — Europe 1 (@Europe1) January 20, 2020

Ces annonces interviennent alors que, jeudi 16 janvier, le PDG de la société, Jean-Pierre Farandou, avait estimé les pertes du groupe ferroviaire lié à la grève à près d'un milliard d’euros.

Un plan d’économies et de cession est même envisagé mais en proposant ces gestes commerciaux, la SNCF dit choisir d'abord de «regagner la confiance de ses clients», explique Rachel Picard.

«On a depuis cinq années une croissance très forte, et on ne veut pas casser ce dynamisme», conclut-elle.