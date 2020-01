Municipales à Paris : l'intégralité des investitures de Cédric Villani dévoilée, arrondissement par arrondissement

Lancé depuis le mois de septembre à la course aux municipales, le député dissident LREM, Cédric Villani, a fait son petit bonhomme de chemin depuis. Il est désormais à la tête d'une équipe de 17 têtes de liste pour chacun des arrondissements parisiens.

«Les listes Vivons Paris seront présentes dans les 17 arrondissements de la capitale et porteront une vision ambitieuse axée autour des thématiques de l’écologie, du Grand Paris et de l’attractivité et des problèmes du quotidien (propreté, sécurité, logement)», peut-on lire sur son site de campagne.

De fait, il est l'un des rares candidats au poste de maire de Paris à avoir déjà (trouvé et) dévoilé l'intégralité de ces têtes de liste, alors qu'il manque encore quelques noms à Anne Hidalgo («Paris en commun»), Rachida Dati («Engagés pour changer Paris») ou encore Benjamin Griveaux («Paris ensemble»).

Des investitures majoritairement issues de la société civile, même si figurent parmi elles une députée et une maire-adjointe. A noter également que les femmes sont plus nombreuses dans les rangs de Cédric Villani, avec 9 têtes de liste féminines sur 17.

LA LISTE «le nouveau PARIS» :

Paris Centre - Anne Lebreton (porte-parole de Cédric Villani, adjointe à la mairie du 4e chargée de la protection de l’enfance, des personnes âgées, de l’accueil des réfugiés) sera tête de liste pour ce nouvel arrondissement.

5e arrondissement - Hanane Abdelli-Tancrede (membre de l'Institut des actuaires) sera tête de liste dans le 5e.

6e arrondissement - Sylvie Smaniotte (haut-fonctionnaire et magistrate à la cour nationale du droit d'asile) sera tête de liste dans le 6e.

7e arrondissement - Manon Laporte (avocate fiscaliste et conseillère régionale déléguée à l'intergénérationnel) sera tête de liste dans le 7e.

8e arrondissement - Isabelle Bordry (entrepreneure, co-fondatrice de la société Retency, qui accompagne de grandes enseignes et des villes dans leur transformation digitale) sera tête de liste dans le 8e.

9e arrondissement - Thierry Keller (directeur éditorial d'«Usbek & Rica», le «média qui explore le futur» depuis 2009) sera tête de liste dans le 9e.

10e arrondissement - Pierre Henry (président de France Fraternités) sera tête de liste dans le 10e.

11e arrondissement - Bouchra Nazzal (consultante pour des collectivités locales, mais aussi pour plusieurs ministères.) sera tête de liste dans le 11e.

12e arrondissement - Patrick Rebourg (restaurateur et commerçant) sera tête de liste dans le 12e.

13e arrondissement - Amir Ben Merzourg (conseiller en communication) sera tête de liste dans le 13e.

14e arrondissement - Hélène Roques (entreprenuere dans le domaine de la transition écologique) sera tête de liste dans le 14e.

15e arrondissement - Géraud Guibert (président du think tank «La Fabrique Ecologique») sera tête de liste dans le 15e.

16e arrondissement - Catherine Kratz (avocate au barreau de Paris en droit de la famille et droit pénal) sera tête de liste dans le 16e.

17e arrondissement - René Silvestre (retraité, fondateur du groupe L’Etudiant en 1975 qu'il a présidé jusqu’en 2008) sera tête de liste dans le 17e ou Assia Meddah (membre du PRG, ex-tête de liste «Paris en commun» dans le 17e).

18e arrondissement - Lucas Elalouf (juriste au sein d’un cabinet d’avocats en droit privé) sera tête de liste dans le 18e.

19e arrondissement - Paula Forteza (députée LREM de la 2e circonscription des Français de l’étranger) sera tête de liste dans le 19e.

20e arrondissement - Rayan Nezzar (porte-parole de Cédric Villani, enseignant en économie à Dauphine et haut-fonctionnaire à Bercy) sera tête de liste dans le 20e.