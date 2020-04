Qui est Taha Bouhafs, le journaliste interpellé à Villeneuve-la-Garenne ?

Le journaliste Taha Bouhafs est encore une fois dans l'actualité. Interpellé ce dimanche 19 avril à Villeneuve-la-Garenne, après l'accident entre un motard et les forces de l'ordre, il est finalement sorti libre. Une habitude pour celui qui a s'est donné pour objectif de se trouver au plus près de l'actualité chaude.

Ainsi, avant de mener l'enquête à Villeneuve-la-Garenne, Taha Bouhafs a notamment fait parlé de lui le 17 janvier dernier.

Je viens d’être libéré, après avoir violemment été interpellé et menotté.





Ça commence à devenir une habitude maintenant... merci pour vos messages et votre soutien constant, je continue à couvrir cette soirée, pas d’inquiétudes.#VilleneuveLaGarenne — Taha Bouhafs (@T_Bouhafs) April 19, 2020

Ce 17 janvier, Taha Bouhafs est présent dans le même théâtre que le président de la République, au 44e jour de grève contre la réforme des retraites. Le reporter filme alors Emmanuel Macron assis devant lui, puis diffuse la vidéo sur Twitter :

Je suis actuellement au théâtre des bouffes du Nord (Métro La Chapelle)



3 rangées derrière le président de la république.





Des militants sont quelque part dans le coin et appelle tout le monde à rappliquer.





Quelque chose se prépare... la soirée risque d’être mouvementée. pic.twitter.com/0mfwQPwdzr — Taha Bouhafs (@T_Bouhafs) January 17, 2020

Vers 22h, quelque 200 manifestants parviennent à forcer l'entrée du théâtre, le groupe est stoppé dans le hall, mais certains réussissent toutefois «à ouvrir deux portes qui donnaient sur la salle de spectacle» pendant «environ 30 secondes, ce qui a perturbé la présentation mais ne l'a pas interrompue», selon les rapports de police consultés par l'AFP.

Mais alors que les policiers faisaient sortir les manifestants du théâtre, «M. Bouhafs, resté sur les marches pour filmer l'évacuation, nous a été désignés par un membre du GSPR (service de sécurité de la présidence, ndlr) comme étant celui qui était précédemment dans la salle et qui a appelé à participer à l'attroupement», selon les policiers. 24 heures après les faits, il ressort libre du commissariat et sans être mis en examen.

Un ancien militant de la France insoumise

Mais Taha Bouhafs est sous le feu des projecteurs depuis plus longtemps encore : depuis un certain 1er mai 2018. Ce jour-là, présent pour les traditionnelles manifestations de la fête du Travail, il filme un homme casqué, mais sans uniforme, en train de donner des coups de matraque à deux manifestants, dont un jeune homme à terre, dans le 5e arrondissement de Paris. Une scène qui est devenue virale quand Le Monde a révélé que l’auteur des faits n'était autre qu'Alexandre Benalla, le chef de la sécurité de l'Elysée. La vidéo du jeune est donc à l'origine de ce que l’on appelle désormais «l'affaire Benalla».

Né en Algérie en 1997, Taha Bouhafs a grandi à Echirolles (Isère), une banlieue déshéritée de Grenoble. L'environnement social du quartier le pousse rapidement à s'engager en politique : «Dans les quartiers populaires, on est politisé. On est politisé de fait car on vit des injustices dans des formes qui ne sont pas celles des gens parfumés», expliquait-il en décembre 2018 lors d'un entretien donné au Courrier de l'Atlas. Il commence concrétement à s'engager lors des manifestations contre la loi Travail et pendant le mouvement qui suit, Nuit debout, en 2016.

En juin 2017, il se porte candidat aux élections législatives dans la 2ème circonscription grenobloise sous les couleurs de La France insoumise à seulement 19 ans. Il terminera 3e du scrutin avec 11% des voix. Aujourd'hui éloigné du parti politique de Jean-Luc Mélenchon, Taha Bouhafs est journaliste à Là-bas si j’y suis, où il officie comme reporter spécialisé dans «les conflits sociaux, les manifestations et les piquets de grève» comme il le dit lui-même.

deja arrêté et mis en garde à vue en juin 2018

Ce n'était pas le destin auquel il se préparait plus jeune : «Le journalisme ce n’était pas du tout prévu. T’en connais beaucoup des mecs qui n’ont pas le bac dans les rédactions ? Mon ambition, c’était de ranger des surgelés à Carrefour. Chez moi, quand quelqu’un se faisait embaucher aux espaces verts de la mairie, on faisait une fête !», avait-il déclaré au magazine urbain Street Press qui a dressé son portrait en février 2019.

💬 « C’est la jeune génération. Et il est là pour bousculer. »@T_Bouhafs se rêvait « youtubeur chicha ». Raté, il est journaliste, et c'est lui qui a filmé Benalla castagnant des manifestants.





: @YannCasta https://t.co/Rb3OjVsezx pic.twitter.com/OrlE7GgvBL — StreetPress (@streetpress) February 20, 2019

Armé de son smartphone, Taha Bouhafs diffuse tout ce qu'il filme sur les réseaux sociaux. Présent dans les rassemblements des gilets jaunes et dans les révoltes étudiantes, il a fait des violences policières son sujet de prédilection.

Son travail de journaliste engagé lui vaut de nombreux démélés avec la justice. En juin 2019, alors qu'il filme une manifestation de soutien à des travailleurs sans papiers dans un centre Chronopost à Alfortville (Val-de-Marne), pour le site d’information Là-bas si j’y suis, il est interpellé et placé en garde à vue par la police. Il sera jugé le 25 février 2020 pour «outrage et rébellion sur une personne dépositaire de l’autorité publique».

Une vingtaine de rédactions, dont la @SDJMediapart, apportent leur soutien au journaliste @T_Bouhafs, interpellé lors d'un reportage. Nous dénonçons une nouvelle atteinte à la liberté d'informer. https://t.co/6u6V5uq1Pf — Faïza Zerouala (@faizaz) June 14, 2019

Lui estime avoir été violenté à cette occasion. Il s’est vu prescrire dix jours d’incapacité totale de travail (ITT) et trois semaines d’arrêt. Les policiers ont également saisi son téléphone, sur lequel sont disponibles les images de son arrestation. «Confisquer ce qui constitue son principal outil de travail équivaut à l’empêcher d’exercer sa profession en le privant d’accès à ses échanges, à ses images, à ses communications et à ses contacts» avait dénoncé de nombreuses sociétés de journalistes dans un tribune publiée dans Le Monde.