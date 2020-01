Bientôt un «passe junior» à 24 euros pour les 4-11 ans dans les transports de région parisienne

Un «passe junior» devrait bientôt voir le jour, afin de permettre aux petits franciliens âgés de 4 à 11 ans de se déplacer dans la région, pour 24 euros par an. Une promesse faite par Valérie Pécresse, la présidente de l'Ile-de-France, lors de ses voeux ce lundi 20 janvier.

«On va lancer un système pour aider les familles franciliennes», a ainsi fait savoir la présidente de la région et d'Ile-de-France Mobilités au Parisien, soulignant qu'«il manquait quelque chose pour les enfants de maternelle et élémentaire». Car en effet, si les transports en commun dans la région sont accessibles aux collégiens, lycéens et étudiants grâce au passe Imagine R, aux actifs grâce au passe Navigo et aux séniors grâce au Navigo Senior, les plus jeunes enfants n'avaient droit à rien.

Disponible à partir du 1er septembre 2020, cette carte – à l'image du passe Imagine R – permettra aux enfants de circuler librement sur l'ensemble des lignes de la région. Auparavant, les 4-11 ans pouvaient pourtant souscrire à un abonnement, mais avec un prix fixé à 350 euros par an – jugé trop cher par Valérie Pécresse – seuls 9.500 enfants en bénéficiaient.

Les autres petits franciliens, qui n'habitent pas dans la zone desservie par les métros et les RER, ne seront pas en reste, a assuré la présidente de la région, qui voit cette nouvelle offre comme un «réducteur d'inégalités». Ainsi, en grande couronne, ces derniers paieront également 24 euros par an, contre 128 euros aujourd'hui pour le ramassage scolaire.

Valérie Pécresse estime qu'au total, 200.000 jeunes ayant besoin de se déplacer allaient profiter de cette nouvelle offre, sur 1,4 million d'enfants de 4 à 11 ans vivant dans la région.

Cela représente un budget d'environ 30 millions d'euros pour Ile-de-France Mobilités, l'autorité organisatrice des transports dans la région en partie financée par les villes et la région.