Le berger australien est le chien préféré des Français

Pour la deuxième année consécutive, le berger australien a été désigné comme le chien préféré des Français, a annoncé ce mardi 21 janvier la Société centrale canine (SCC), qui gère le Livre des origines des chiens (LOF).

Agile, dynamique et intelligent, le berger australien est de taille moyenne et possède un poil long, aux couleurs originales et variées : noir tricolore, bleu merle, rouge tricolore ou encore rouge merle. Autre particularité, ses yeux pouvant être vairons (de couleurs différentes) ou particolores (plusieurs couleurs dans le même oeil).

En 2019, la SCC a ainsi enregistré près de 15.000 inscriptions de la race, soit une hausse de 14% sur un an.

Le berger belge conserve sa 2e place sur le podium avec 11.763 inscriptions au LOF, suivi à nouveau de l’english staffordshire bull terrier, plus communément appelé «staffie», arrivé 3e avec 11.315 inscriptions.

Selon la SCC, la population de chiens de race en France dépasse aujourd’hui les 2,5 millions d’individus, sur les 7 millions de chiens que compte l'Hexagone. Aujourd’hui, près d’un chiot sur trois acheté en France est inscrit au LOF, une tendance qui augmente par paliers depuis quarante ans.