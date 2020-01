Parcoursup ouvre mercredi, avec des nouveautés

Les élèves de Terminale et les étudiants en réorientation vont pouvoir formuler leurs vœux d’études supérieures à partir de ce mercredi 22 janvier, à partir de midi, sur la plateforme Parcoursup.

Ils ont jusqu’au 12 mars pour le faire. Il ne sera ensuite plus possible de sélectionner les formations désirées. En revanche, un délai allant jusqu’au 2 avril est laissé pour finaliser les dossiers. Les réponses arriveront du 19 mai au 17 juillet (avec une pause du 17 au 24 juin, durant le bac), selon les établissements concernés. Une autre phase sera ouverte du 25 juin au 10 septembre, pour les candidats qui n’auront reçu que des refus, ou qui voudront changer de vœux.

Mercredi 22 janvier : vous pourrez créer votre dossier #Parcoursup à partir de 12 heures et formuler jusqu'à 10 vœux pour les formations de votre choix.



Au total, les élèves devront formuler jusqu’à 10 vœux, sans les classer. Quelques lignes pour expliquer leurs motivations sont demandées et transmises aux responsables des sélections. Une fiche comprenant les avis des professeurs et du chef d’établissement sera également jointe.

Trois types de réponses

Trois types de réponses seront envoyées au candidat (par sms, mail et sur le compte Parcoursup) : «oui», «oui si» et «en attente». La première signifie qu’il est accepté. La deuxième qu’il doit, pour cela, suivre un parcours d’accompagnement pédagogique personnalisé (pour combler un besoin avant d’intégrer la formation). La troisième, très courante, indique qu’il y a eu plus de demandes que de places proposées, et qu’un classement sera fait en fonction des dossiers.

Concernant les filières sélectives, comme les classes prépa, les IUT ou les BTS, les réponses seront «oui», «non» et «en attente». Petite spécificité dans ce dernier cas, l’élève aura la possibilité de connaître sa position dans la liste d’attente et le nombre de places ouvertes par rapport au nombre de candidats, afin d’estimer ses chances d’être sélectionné in fine.

Dès la réception d’une réponse, le candidat aura 5 jours du 19 au 23 mai pour accepter ou non la proposition, puis 4 jours à partir du 24 mai et 3 jours à partir du 25 mai.

Plus de 600 nouvelles formations, et Parcourplus

Parmi les 15.000 formations post-bac proposées, plus de 600 nouvelles sont disponibles à partir de cette année. Sont désormais présentes, entre autres, les dix IEP («Sciences Po»), les licences sélectives de Paris Dauphine ou les instituts de formation aux professions paramédicales (infirmier, ambulancier, kinésithérapeute, orthophoniste…).

A noter qu’avec la réforme des études de santé (suppression de la Paces, la première année commune), un «parcours spécifique accès santé» (PASS) ou une licence option «accès santé» (L.AS) seront maintenant disponibles sur Parcoursup, dans toutes les universités du pays.

Cette année est aussi mis en place le service Parcourplus, qui s’adresse aux candidats n’étant pas lycéens ou étudiants et souhaitant reprendre leurs études. Une offre spécifique, avec information et orientation, leur sera dédiée. L’an dernier, 110.000 personnes étaient dans ce cas sur la plateforme