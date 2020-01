Tempête Gloria : des intempéries «exceptionnelles» touchent les Pyrénées-Orientales

Un épisode méditerranéen, baptisé «Gloria», touche de plein fouet la péninsule ibérique depuis plusieurs jours et désormais les Pyrénées-Orientales, placé en vigilance orange, où d'importantes précipitations et chutes de neige ont lieu depuis lundi soir.

Conséquences : l'autoroute A9 est fermée à Perpignan, et de nombreux ralentissements ont été constatés sur le secteur routier, alors même que les déneigeuses essaient de dégager le bitume. Les fortes pluies inquiètent également : à certains endroits, il est déjà tombé l'équivalent d'un mois de précipitations.

Trois personnes sont mortes en Espagne et près de 200.000 élèves étaient privés de classe. Météo France a reconduit ce lundi soir le département des Pyrénées-Orientales en vigilance orange neige-verglas, en vigilance orange pluie-inondations et en vigilance jaune crues-avalanches. Alors que la neige commence a tombé, à 22 heures ce lundi soir, dans le sud du partement et notamment au Perthus, la préfecture des P.-O. a diffusé un communiqué en prévision du sévère épisode hivernal qui devrait toucher le territoire dans les prochaines heures.

Cette dépression, avec de l'air froid en altitude, est un phénomène appelé «goutte froide». Les conditions météo commenceront à se dégrader «dans la journée de lundi avec un vent d'est à nord-est se renforçant sur le bassin méditerranéen et les premières fortes précipitations sur la Corse le matin puis sur les Pyrénées-Orientales en soirée», explique La Chaîne météo. Mais, «c'est surtout entre mardi et jeudi que l'épisode d'intempéries sera en place avec des pluies très abondantes et des vents violents sur le sud de l'Occitanie et plus particulièrement sur le Roussillon et l'est de la chaîne pyrénéenne.»

Entre mardi et mercredi, les cumuls seront «très importants sur les Pyrénées-Orientales, de l'ordre de 200 à 300 mm de manière généralisée sur le département avec des pointes de 350 à 400 mm. La barre des 400 mm pourrait être dépassée la nuit suivante avec la poursuite de pluies», rapporte Météo Languedoc.

RISQUE D'#INONDATION SUR #PYRÉNÉES-ORIENTALES ET #AUDE, CHUTES DE #NEIGE CONSIDÉRABLES SUR LES PYRÉNÉES





Toutes les infos sont à retrouver dans notre article https://t.co/jjfgAZX6ou — Météo Languedoc (@MeteoLanguedoc) 19 janvier 2020

Des pluies qui entraîneront des crues importantes sur l'ensemble des cours d'eau des Pyrénées-Orientales.

DE LA PLUIE MAIS AUSSI DE LA NEIGE

En montagne, Gloria se transformera en tempête de neige. «Des épaisseurs de 2 m de neige fraîche sont attendues au-dessus de 1.800 m entre le Canigou et le massif du Puigmal», rapporte Le Midi-Libre.

1 à 2 mètres de #neige au dessus de 1800m sur les #pyreneesorientales la semaine prochaine, voire 3 mètres dans le pire des cas !

https://t.co/w1cmSzVxD7



@maxbruendl pic.twitter.com/QhxL5QDCqK — Météo Pyrénées (@Meteo_Pyrenees) 18 janvier 2020

De son côté, Météo-France a appelé à la vigilance avec un «fort risque d'avalanches».