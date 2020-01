L'affaire Mila, une jeune lesbienne qui a critiqué violemment l'islam, prend une ampleur inquiétante

Suite à la publication d’une vidéo, dans laquelle elle critique avec véhémence l'Islam, Mila, une adolescente de 16 ans, a reçu des centaines d'insultes et menaces de mort. Et la polémique ne fait que prendre de l'ampleur.

Samedi 18 janvier, l’adolescente de la région lyonnaise, passionnée de chant, a lancé une vidéo en live, sur Instagram, pour discuter avec ses abonnés de sa passion. Selon le magazine Marianne, un internaute l'aurait alors pris à partie pour la «draguer de manière insistante». Recadré par Mila, ouvertement lesbienne, il l’a alors insultée, l'accusant de racisme et d'islamophobie, ce à quoi Mila a répondu sans prendre de gants.

«Je déteste la religion, le Coran il n'y a que de la haine là-dedans, l'islam c'est de la merde, c'est ce que je pense», a-t-elle affirmé face caméra. «Je ne suis pas raciste, pas du tout. On ne peut pas être raciste envers une religion. Votre religion, c'est de la merde, votre Dieu, je lui mets un doigt dans le trou du cul, merci, au revoir.»

«Je ne peux plus mettre un pied dans mon lycée»

Diffusée sur Instagram et reprise sur Twitter, cet extrait a provoqué un torrent d'insultes et de menaces à l'encontre de l'adolescente. «Je recevais 200 messages de pure haine à la minute», a-t-elle affirmé dans une interview parue sur le site féministe identitaire «Bellica». Ses informations personnelles ont été diffusées. Un camarade de lycée l’a reconnue et a indiqué, sur les réseaux sociaux, le nom de son établissement. «Je ne peux plus mettre un pied dans mon lycée», a-t-elle ajouté. Le magazine Têtu rapporte également que plusieurs internautes racontent que des gens ont attendu l’adolescente devant son lycée lundi.

Désormais, sur les réseaux sociaux, deux camps s'affrontent. Ceux qui soutiennent la jeune femme, soutenant que le blasphème n'était pas illégal en France, avec le hashtag de soutien #JeSuisMila, et ceux qui condamnent les propos de la jeune femme à travers le hashtag contraire : #JeNeSuisPasMila. Des personnalités politiques, comme Marine Le Pen et Nicolas Dupont-Aignan, ont également apporté leur soutien à la jeune femme.

Les propos de cette jeune fille sont la description orale des caricatures de Charlie, ni plus ni moins. On peut trouver ça vulgaire, mais on ne peut pas accepter que, pour cela, certains la condamnent à mort, en France, au XXIème siècle. MLPhttps://t.co/bhlim7ch4o — Marine Le Pen (@MLP_officiel) January 22, 2020

De passage, j'en profite pour poster un sincère #JeSuisMila. Une jeune fille parle mal de l'islam, elle est pour cela menacée de viol et de mort, son adresse et son identité diffusées, mais à part ça, on peut critiquer les religions en France ?



Vous me faites honte. — Marylin Maeso (@MarylinMaeso) January 22, 2020

Le déferlement de haine homophobe, sexiste, raciste et anti-France contre la jeune Mila est inadmissible ! La "loi Avia" sanctionnera-t-elle les islamistes qui la menacent de mort sur Internet ou n'est-elle réservée qu'aux opposants à Macron ? #JeSuisMilahttps://t.co/ctv7heikD7 — N. Dupont-Aignan (@dupontaignan) January 22, 2020

#jeNEsuisPasMila car ses propos étaient simplement ignobles et déguelasses. Je n'accepte en revanche ni les menaces de mort qu'elle reçoit, ni les insultes homophobes, ni l'islamophobie déguelasse de ceux qui récupèrent son harcèlement pour cracher sur d'autres. — Cœur de monstre (@CoeurDeMonstre) January 22, 2020

"sale française", "sale pute", "sale gouine"... Mila, 16 ans, subit une vague d'insultes et de menaces depuis qu'elle s'en est pris à l'islam. A gauche, chez les organisations féministes et les associations de défense des droits LGBT, le silence est assourdissant...#JeSuisMila https://t.co/JU8zUABsu1 — Etienne Campion (@EtienneCampion) January 22, 2020