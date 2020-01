RATP : Une «journée noire» dans les transports parisiens ce vendredi 24 janvier ?

Après plus de quarante jours de mobilisation, une intersyndicale composée de la «CFE-CGC, CGT, FO, FSU, Solidaires, MNL, UNEF, UNL et FIDL» a appelé à la grève interprofessionnelle le 24 janvier.

Le syndicat Solidaires RATP prévoit même «une journée noire» avec «aucun métro, bus ou RER, et des stations et des gares fermées» à Paris et en Ile-de-France. Sans qu'on ne sache pour l'instant ce qu'il en sera vraiment puisque les préavis de grève sont déposés 48h à l'avance.

«Selon les retours que nous avons sur le terrain des salariés, qui restent mobilisés malgré la trève de ces derniers jours, la mobilisation sera très forte. Ca va être très suivi», assure François-Xavier Arouls, co-secrétaire du syndicat Solidaires RATP.

L'Unsa-RATP estime que le vendredi 24 janvier «doit être une journée digne du 13 septembre et des 45 derniers jours de notre mobilisation». La journée est très symbolique puisque c'est le jour où la réforme va être déposée en Conseil des ministres.

De son côté, la CFDT a déjà annoncé qu'elle ne participera pas à la mobilisation. Une trêve dans la grève avait été décrétée depuis le 17 janvier pour «recharger les batteries» et le trafic était quasi-revenu à la normal depuis.