«C'est toi dans cette vidéo ?» : Attention à cette arnaque sur Facebook

C'est la dernière escroquerie en vogue sur les réseaux sociaux. La gendarmerie de l'Indre a appelé les internautes à être vigilants face à l'arnaque «à la vidéo» de Facebook. Elle consiste à inviter les utilisateurs de Messenger à cliquer sur une vidéo, afin de pouvoir ensuite voler leur identité.

«L’arnaque 'à la vidéo' de Facebook est de retour et se propage à une grande vitesse !», alertent les gendarmes de l'Indre dans un message posté sur Facebook mardi 21 janvier. La méthode est simple : les internautes recoivent une vidéo sur Messenger - l'application de messagerie instantanée de Facebook -, accompagnée du commentaire «C'est toi dans cette vidéo ?»

«Les escrocs comptent (...) sur le fait que les utilisateurs seront tellement intrigués de voir cette vidéo très populaire dans laquelle ils apparaissent soi-disant, qu'ils seront prêts à tout», explique la gendarmerie. Sauf qu'il s'agit d'un piège : c'est en fait une façon pour les hackers de voler les accès à Facebook des victimes.

En effet, après avoir cliqué sur la vidéo, l'utilisateur arrive sur «un site qui demande d'introduire ses login et mot de passe pour accéder à la vidéo», expliquait en janvier 2018 un internaute interrogé par le média belge RTL info. S'il ne se méfie pas et entre ses codes Facebook, «le pirate se connecte aussitôt au compte et refait un envoi massif à tous les contacts», poursuivait ce témoin.

Un changement de mot de passe en cas de doute

Les escrocs vont aussi parfois jusqu'à «installer, via divers fenêtres de pop-up, un mini-programme sur votre navigateur internet censé vous permettre de voir la vidéo», expliquent les gendarmes de l'Indre. «En réalité, le petit virus, à ce moment-là, s'installe, et en plus, entraîne sa propagation vers toutes les personnes de Facebook qui sont simultanément connectée avec vous», précisent-ils, de façon à prendre le contrôle à distance des ordinateurs.

L'ancien secrétaire d'Etat chargé du Numérique Mounir Mahjoubi, aujourd'hui simple député LREM du 19e arrondissement de Paris, a également appelé à la prudence face à cette arnaque. «Grosse épidémie en ce moment sur Facebook : surtout, ne cliquez pas et ne donnez pas votre mot de passe. Il s’agit de voleurs d’identité», a-t-il alerté sur Twitter.

C’est toi dans cette vidéo? Grosse épidémie en ce moment sur facebook : surtout, ne cliquez pas et ne donnez pas votre mot de passe. Il s’agit de voleurs d’identité. Si vous l’avez fait : RDV direct dans l’espace sécurité de facebook. Des millions de victimes potentielles. pic.twitter.com/YyHWKdMdQE — Mounir Mahjoubi (@mounir) January 20, 2020

Si vous pensez avoir été victime de cette escroquerie, ou même que vous avez simplement un doute, il est fortement conseillé de se rendre dans l'espace sécurité de Facebook, et de changer immédiatement son mot de passe.