Harmonie Mutuelle Semi de Paris : une course officielle de handisport

Intégré aux championnats de France de handisport, l'Harmonie Mutuelle Semi de Paris est une course résolument ouverte aux personnes en situation de handicap. Le dimanche 1er mars prochain, une centaine d'entre elles seront au départ de cette épreuve mythique de 21,097 km.

Les personnes handivalides – inscrites auprès de la Fédération française de handisport – pourront ainsi jouir d'un «accueil adapté», avec notamment la sécurisation d'un sas spécifique en tête de course, qui leur sera réservé devant les autres concurrents, afin que «soient encadrés les athlètes handisports plus rapides que les valides».

«Que tu sois en fauteuil de course, en fauteuil de ville, debout ou en joëlette, nous voulons t’accueillir dans les meilleures conditions, pour le que 1er mars prochain les rues de Paris t’appartiennent aussi», a ainsi clairement communiqué l'Harmonie Mutuelle Semi de Paris.

Une course accessible aux handicapés amateurs

Les handicapés amateurs pourront également participer à la course, soit en fauteuil de ville, soit en tant qu'athlète handisport debout (au même prix et au même titre que les athlètes valides et donc intégré au classement général). Dans le deuxième, l'inscription – gratuite – d'un guide accompagnateur peut être demandée.

Enfin, les personnes handicapées – qui ne peuvent se déplacer qu'en joëlette – pourront s'inscrire gratuitement au Semi de Paris. Leurs accompagnateurs, chargés de pouser la joëlette devront quant à eux s'acquitter de leurs frais d'inscription.

«l'harmonie heroes», un défi de taille

Par ailleurs, les parrains de cette 28e édition – l'athlète Stéhane Diagana et la journaliste Estelle Denis – se lanceront un défi inédit : courir plus de 10 km du Semi les yeux bandés. En relais, ils parcoureront chacun leur tour la moitié du parcours, accompagné par un guide expert qui s'entraîne avec les champions déficients visuels.

Ce défi – filmé depuis les premiers jours de préparation jusqu'au Jour J – sera ensuite diffusé dans le cadre de la saison 2 web-série «Harmonie Heroes», animée par le champion de para-natation Théo Curin.

A noter que les inscriptions sont encore ouvertes pour tous les participants qui le souhaiteraient, au prix de 62 euros. Cette année, jusqu'à 45.000 coureurs sont attendus au départ de cette course parisienne qui ouvre la saison.

Plus d'informations : harmoniemutuellesemideparis.com