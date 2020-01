Les 5 mesures de Valérie Pécresse pour améliorer la sécurité en 2020 en région parisienne

Valérie Pécresse, la présidente d'Ile-de-France, détaille en exclusivité pour CNews les nouvelles mesures en faveur de la sécurité dans la région pour 2020, qu'elle annoncera ce jeudi 23 janvier lors de ses vœux.

Face à la hausse de la délinquance et de l'insécurité dans la région, Valérie Pécresse est décidée à agir pour renforcer le «bouclier de sécurité» qu'elle a mis en oeuvre depuis 2016. «En cinq ans, nous aurons triplé le budget sécurité de la région, passant de 9 millions à 30 millions d'euros», s'est félicitée l'élue de droite, qui promet que cette somme sera «bien dépensée».

Pour cela, la présidente de l'Ile-de-France entend intervenir dans les domaines régaliens pourtant dévolus habituellement à l'Etat. Il s'agit pour elle de «faire du plus» là où l'Etat n'assume pas ses responsabilités.

davantage de sécurité dans les transports en commun

L'une des priorités de Valérie Pécresse pour cette année sera la sécurité dans les transports en commun franciliens, dont elle a aussi la charge via la présidence d'IDF Mobilités. Et pour cause, ils sont devenus l'un des territoires privilégiés des délinquants. Selon les chiffres dévoilés mardi 21 janvier par la préfecture de police de Paris, 31.841 faits de «vols à la tire» ont été commis dans les transports l'an dernier, rien que dans la capitale. Soit une hausse vertigineuse de 42,64 % par rapport à 2018.

Premier objectif de la région à tenir pour la fin 2021 : l'ensemble des transports devront être équipés de la vidéo-protection. Cela concerne les bus, les tramways, les RER, les métros mais aussi les stations de métro, les gares RER et les gares SNCF. «En 2016, aucun RER ne disposait de caméra et aujourd'hui, 100 % du réseau de surface est couvert par la vidéo-protection», a salué la présidente de la région.

Par ailleurs, les agents de la RATP chargés de la sécurité sur le réseau – connus sous le nom de «GPSR» ou «RATP sûreté» – seront désormais équipés de 393 caméras-piétons. Une «nouvelle innovation» selon Valérie Pécresse, qui avait affirmé en novembre dernier que, grâce à cet équipement, les «chances d'interpeller et d'attraper le ou les voleur(s) étaient deux à trois plus importante».

Enfin, la région a noué un partenariat avec la gendarmerie, afin qu'un millier de gendarmes réservistes soient déployés sur le réseau de bus de grande couronne.

des moyens renforcés pour les pompiers



Pour la première fois, la région a signé un partenariat avec les sapeurs-pompiers franciliens, à la demande de ces derniers. Au total, 1,5 million d'euros de la région seront consacrés au financement de leur équipement, notamment de leurs véhicules de secours.

Une annonce qui intervient, alors que les soldats du feu sont sur-sollicités en région parisienne, avec plus de 2 millions d'appels reçus et 507.258 interventions réalisées l'an dernier par la Brigade des sapeurs-pompiers de Paris, dans la capitale et en petite couronne.

Une nouvelle BRIGADE DE SÉCURITÉ dans les lycées

Trois brigades mobiles de sécurité – capables d'intervenir à tout moment à la demande des chefs d'établissement – sont déployées dans les lycées franciliens depuis avril 2019. La présidente révèle que ces unités ont réalisé 120 interventions depuis leur création.

Face à «la réussite de ce projet», une quatrième brigade devrait ainsi être créée. «Elles répondent à un vrai besoin dans les lycées du nord et de l'est parisien ainsi que dans les lycées de banlieue», assure Valérie Pécresse.

formation de 3.500 policiers à l'accueil des femmes victimes de violences



C'est une proposition qui doit encore être étudiée par la préfecture de police de Paris, mais Valérie Pécresse a d'ores et déjà fait part de son souhait de financer la formation des policiers à l'accueil des femmes victimes de violences dans les commissariats.

«A la suite d'un audit réalisé par le centre francilien pour l'égalité femmes/hommes Hubertine-Auclert, nous avons proposé au préfet de police de Paris que 3.500 policiers franciliens soient formés pour l'amélioration des conditions d'accueil de ces femmes victimes de violences», a-t-elle expliqué.

des prisons agrandies et mieux sécurisées

Un partenariat a également été signé avec le ministère de la Justice, au sujet de la sécurisation et l'extension des prisons en Ile-de-France. Valérie Pécresse a ainsi annoncé que 3 millions d'euros seront désormais alloués à ce secteur, alors que, souligne-t-elle, la «pénurie de places y est totale» et que la «surpopulation» de ces établissements n'est plus à rappeler.

Pour rappel, il existe près d'une vingtaine d'établissements pénitentiaires en Ile-de-France, dont la maison d'arrêt de Fleury-Merogis (91), la plus grande prison d'Europe qui héberge 4.500 prisonniers pour 3.000 places, ou encore le centre pénitentiaire de Fresnes (94), où la densité carcérale est de 200 % pour la maison d'arrêt des hommes.