Marseille : nouvelle marche contre le mal-logement samedi

La mobilisation contre le mal-logement se poursuit à Marseille. Une marche est organisée samedi 25 janvier pour réclamer un vaste plan de rénovation de 40 000 immeubles.

L’initiative vient du collectif du 5 novembre, créé après l’effondrement de deux immeubles de la rue d’Aubagne, ayant fait huit morts le 5 novembre 2018 dans la cité phocéenne. «La crise du mal-logement continue», écrit l’association dans un communiqué. «Plus de 4 000 personnes ont été délogées et aucun plan pour la rénovation des 40 000 logements indignes n’est envisagé», dénonce les militants.

Pourtant, lors du dernier conseil de la métropole Aix-Marseille, une société publique locale d’aménagement d’intérêt national a été votée. Elle doit être mise sur les rails lundi 27 janvier, lors du conseil municipal. Son rôle sera notamment de racheter les logements insalubres, afin de les rénover et de les remettre sur le marché. Ville, métropole et Etat sont ainsi associés avec l’objectif de réaménager et redynamiser le centre-ville, tout en luttant contre l’habitat indigne.

En novembre dernier, la maire Jean-Claude Gaudin avait annoncé que 14 millions d’euros avaient déjà été mis sur la table pour gérer l’urgence de la crise, en relogeant dans des hôtels les personnes évacuées, avant qu’elles ne soient reclassées dans un autre logement. De son côté, l’Etat a affirmé avoir versé 17 millions d’euros sur les 240 promis pour rénover Marseille. Le reste suivra, sur dix ans.