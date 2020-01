Tempête Gloria : l'Aude et les Pyrénées-Orientales en alerte rouge pour inondations, des pluies diluviennes au moins jusqu'à jeudi midi

Les départements des Pyrénées-Orientales et de l'Aude ont été placés en alerte rouge inondation par Météo-France peu après minuit dans la nuit de mercredi à jeudi.

Les secteurs concernés sont les tronçons Agly et haute vallée de l'Aude. "Les pluies, fluctuant en intensité, vont perdurer jusqu'à jeudi midi, affectant principalement une grande moité Est des deux départements, littoral compris. Les pluies vont s'intensifier en fin de nuit de mercredi à jeudi, ainsi que jeudi matin", a précisé Météo-France.

La tempête Gloria continue de frapper le sud de la France. L'Ariège et la Haute-Garonne avaient été placées en vigilance orange crues et inondations, mercredi 22 janvier en début de soirée.

Environ 1.500 habitants ont été évacués mercredi soir dans les communes de Claira, Torreilles, Saint-Laurent-de-la-Salanque, Le Barcarès, Pia et Rivesaltes (Pyrénées-Orientales) et quelques dizaines dans l'Aude face aux débordements de deux fleuves, l'Aude et l'Agly.

23.000 foyers toujours privés d'électricité

La préfecture a indiqué que 23.000 foyers sont toujours privés d'électricité mercredi soir. Plus de 400 sapeurs-pompiers, dont 100 venus en renfort d’autres départements, et 40 gendarmes sont mobilisés, selon la préfecture des Pyrénées-Orientales, qui a recensé 154 interventions pour des opérations diverses depuis le début du phénomène.

Météo France a placé en vigilance orange deux rivières de Haute-Garonne et de l'Ariège. L'alerte concerne la haute vallée de l'Aude ainsi que l'Agly. Ce fleuve, qui coule en grande partie dans le département de Pyrénées-Orientales, au nord de Perpignan, a été placé mercredi en vigilance rouge aux crues.

Des risques d'avalanches

Sur l'ensemble des massifs montagneux du département des Pyrénées-Orientales, le risque d'avalanche est de 4 sur 5. De nouvelles précipitations neigeuses importantes vont se produire dans la nuit de mercredi à jeudi et en début de journée jeudi.