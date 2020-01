Tempête Gloria : retour progressif à la normale, les sinistrés commencent à évaluer les dégâts

Quelque 1.500 personnes ont été évacuées dans les Pyrénées-Orientales, et plus de 250 dans l'Aude, à la suite de la tempête Gloria, qui frappe le sud de la France après avoir fait onze morts en Espagne, mais les habitants regagnaient progressivement jeudi leur domicile.

«C'est la catastrophe. L'eau est montée à plus d'un mètre», se désole à Limoux Jean-Claude Rivet, 76 ans, en montrant la trace laissée par l'eau sur le mur de sa villa à une trentaine de mètres de l'Aude. Avec l'aide du propriétaire de la maison, ils nettoient et essaient de retirer la boue qui s'est accumulée à l'intérieur. «Tout est foutu, les meubles, mes papiers, la bouffe, les matelas. On n'y peut rien, c'est comme ça». Une soixantaine d'habitants de son quartier de Flassian ont été évacués mercredi puis accueillis dans un gymnase, un sort partagé par quelque 250 riverains de l'Aude dans le département

La majorité des personnes déplacées ont trouvé refuge chez des amis et la famille.

Deux départements restent placés en alerte par Météo France : l'Aude et les Pyrénées-Orientales, tous deux en orange.