«Je te pensais plus coquine» : les messages à ses élèves du strict directeur d'un pensionnat choquent le Pays de Galles

Il avait construit sa réputation sur son sens de l'autorité. Pourtant, le vrai visage du directeur de la Ruthin School, un pensionnat du Denbigshire au nord du Pays de Galles, vient d'être dévoilé dans la presse britannique alors que l'homme de 47 ans envoyait des messages déplacés aux élèves de son école.

«Je te pensais plus coquine. Tu as toujours été la plus coquine de toutes». Dans une longue enquête du Times, le contenu des messages envoyés par Toby Belfield ne laisse aucune place au doute. «Je n'ai pas reçu de photo de toi dans ta jolie robe rouge», écrit également le quadragénaire à une étudiante.

Puis de poursuivre : «Mais tu était ravissante, comme d'habitude». A une autre étudiante avec qui il échangeait, Toby Belfield a écrit, ironisant de façon malsaine sur sa position de directeur : «Imagine si je trouvais ton nouveau tatouage. Je n'aurais pas d'autres choix que de t'exclure de l'école».

Des messages qui ont particulièrement choqué l'opinion publique au Pays de Galles, alors que le directeur de cette école réputée était considéré comme le plus strict de Grande-Bretagne après des emails envoyés aux parents dans lesquels il rappelait sa ferme politique en matière de relations entre les élèves, strictement interdites à Ruthin School.

Culture de la peur

Un rapport du Bureau des inspections du Pays de Galles dévoilé cette semaine décrit une école dans laquelle dominait une culture de la peur avec un «management autocratique et contrôlant», précisant qu'aucune étudiante n'a fait de signalement quant au comportement de Toby Belfield par peur de perdre leur place à l'université.

Interrogés par le Times, les professeurs ont affirmé que le directeur n'avait pas été vu à l'école depuis le semestre dernier.