Uber peut désormais bloquer les comptes des clients mal notés

Avis aux mauvais passagers. Uber a décidé depuis le mois de décembre d'appliquer en France sa politique de banissement pour les clients les plus mal notés, révèle Libération.

Ceux-ci risquent de voir leurs comptes bloqués par la plateforme VTC, à l'instar des chauffeurs qui sont déjà soumis à cette politique. L'utilisateur de l'application peut d'ores et déjà consulter sa note pour savoir où il se situe, alors qu'à chaque course, le chauffeur a la possibilité de noter son client avec une note comprise entre 1 et 5 étoiles.

«Quand le passager obtient une note trop basse, il va recevoir une alerte l'invitant à revoir sa façon d'agir», a expliqué au Figaro Roch de Longeaux, le directeur des opérations d'Uber.

Après plusieurs avertissements, le compte de l'utilisateur sera suspendu ou tout simplement supprimé définitivement.

«Rétablir une certaine égalité entre client et chauffeur»

Une mesure largement saluée par les chauffeurs VTC mais également par le secrétaire ajoint de la CFDT VTC, Karim Aissaoui, qui a déclaré à Libération : «Dans l'absolu c'est intéressant et on le demandait depuis un moment : ça permet de rétablir une certaine égalité entre client et chauffeur».

Si Uber n'a pas communiqué sur la note en dessous de laquelle un avertissement peut être envoyé au client, Business Insider indique que les chauffeurs reçoivent quant à eux une alerte en dessous de 4,6 sur 5.

Une initiative déjà adoptée en Australie et en Nouvelle-Zélande.