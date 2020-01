Une femme porte plainte après avoir raconté son agression sur Instagram

La publication a été «likée» près de 200.000 fois. Une jeune femme a raconté sur Instagram l’agression très violente dont elle aurait été victime. L’auteur des faits serait un homme que la propriétaire du compte prénommée Morgane indique avoir rencontré sur le réseau social.

Tout commence le 11 janvier 2020. Après avoir échangé des messages pendant près d’un mois tous «les jours via «Instagram»», les deux individus se donnent rendez-vous un soir pour dîner notamment. Une fois sorti de l’établissement, l’homme, qui conduit le véhicule censé ramener la jeune femme à son domicile, lui demande : «tu penses que l’on va se revoir (sic)?». Elle lui répond alors de façon évasive : «je ne sais pas, on verra bien». L’homme rétorque : «comment ça on verra bien ? Attends, attends on va parler» !

A partir de ce moment-là, la victime présumée décrit un déchaînement de violences. Il roule alors jusqu’au parking d’une zone industrielle sur lequel il gare son véhicule. Alors que la jeune femme lui assure qu’elle va commander un uber pour rentrer chez elle, et qu’elle descend du véhicule, l’homme la rattrape.

Un déchaînement de violences

«Il m’a porté un coup à la tête et je suis tombée en avant, j’ai ensuite était rouée de coups au sol, plus fort les uns des autres. A ce moment là, j’ai vu ma vie défilé, je voyais tout blanc, je me suis fait pipi dessus, mais j’étais loin de m’imaginer que c’était que le début de ce cauchemars (sic)», raconte l’internaute. Des images capturées par une caméra surveillance montrent la scène.

L’agresseur lui assène d’autres coups et lui lance, notamment : «tu crois que tu vas rentrer chez toi comme ça ?!».

«Quand monsieur a décidé qu’il m’avait porté assez de coups, il m’a ordonné de remonter dans son véhicule, qu’il était armé et que sinon il me «butait». Je n’avais aucune autre issue, j’étais en talons, la route la plus proche étant à 600 m si je courrais, il m’aurait rattrapé, et je ne voulais pas de nouveau subir les coups (sic)», poursuit la jeune femme dans un récit glaçant.

L'agresseur réagit et ne nie pas les violences

L’agresseur présumé a quant à lui livré une autre version des faits sur les réseaux sociaux en publiant une série de vidéos. Dénonçant la diffamation dont il ferait l’objet selon lui, l’homme rabâche qu’il n’a pas violé la jeune femme, ce dont cette dernière ne l’a d’ailleurs pas accusé. Il ne nie pas toutefois les coups qu’elle l’accuse de lui avoir donnés. L’homme raconte par ailleurs que Morgane aurait souhaité poursuivre la soirée et boire un autre verre contrairement à ce qu’elle rapporte dans son témoignage. Il indique que c’est le moment où elle lui aurait annoncé qu’elle était déjà en couple qui aurait provoqué sa colère.

«Si tu n’étais pas intéressée, pourquoi tu me fais ça ? Moi, je t’ai fait quoi ? Je t’ai bien parlé par message, j’ai payé le restaurant, on est parti boire un verre, je me suis vraiment bien comporté et tu me dis que tu as un mec ?», s’est-il plaint sur la Toile avant d’admettre avoir «mal agi». «J’habite en cité, on sait qu’en cité, l’image du violeur, ça ne passe pas», s’est-il encore inquiété par la suite. Des captures d’écran de messages publiées par la jeune femme montrent qu’elle a été contactée par d’autres femmes qui auraient subi le même type d’agression de la part de l’homme. La jeune femme a déposé plainte au commissariat le plus proche, a-t-elle confirmé à L’Obs.