Femme enceinte tuée par des chiens dans l'Aisne : une bénévole raconte avoir été mordue par Curtis

Une bénévole du refuge de Beauvais (Oise) témoigne dans Le Parisien, samedi 25 janvier. Elle raconte avoir été mordue par Curtis, le chien d'Elisa Pilarski.

Cette femme de 29 ans, enceinte de six mois a été tuée, le 16 novembre 2019, dans la forêt de Retz (Aisne), alors qu'elle était en balade avec Curtis, son chien. L'autopsie avait révélé la cause du décès, «une hémorragie provoquée par plusieurs morsures de chien». Cependant, les circonstances du drame sont encore floues. Des investigations sont toujours en cours.

Quelques jours après le drame, le 21 novembre 2019, une bénévole de la Fondation Clara, où Curtis a été placé, a été attaquée par ce dernier alors qu'elle l'accompagnait chez le vétérinaire.

12 points de suture

«Il m'a sauté dessus au niveau de la poitrine. Je le repousse et c'est à ce moment qu'il m'attaque au niveau de la jambe et ne veut pas me lâcher», témoigne la bénévole de manière anonyme dans le Parisien. «La seule chose dont je me souvienne, c'est d'avoir hurlé et de m'être dit qu'il allait me tuer. La douleur était vraiment intense.»

La femme a par la suite été conduite à l'hôpital. Elle a reçu douze points de suture et est arrêtée pendant deux mois avec la visite quotidienne d'une infirmière. «Je n'ai pas pu poser le pied pendant quinze jours, conduire pendant un mois», confie la bénévole au quotidien. Très choquée par l'incident, elle affirme ne plus pouvoir être en contact avec des chiens, notamment de la race Staff depuis. «C'est simple. Je ne peux plus approcher un staff. Quand j'en vois un, je change de trottoir», déplore-t-elle.