Trottinettes, vélos électriques, gyropodes... La police hausse le ton en région parisienne

La préfecture de police de Paris va mener une vaste opération de contrôle des usagers de trottinettes électriques et autres engins motorisés à deux-roues – désormais appelés 'engins de déplacement personnel motorisés' (EDPM) – ces 27 et 28 janvier, dans l'agglomération parisienne.

Pendant deux jours, des policiers de la préfecture de police de Paris procéderont ainsi «à des actions de prévention et de verbalisation», ainsi qu’à une distribution de flyers réalisés par la délégation à la sécurité routière (DSR), auprès des usagers de ces moyens de déplacement dont l'utilisation est en explosion à Paris : scooters, vélos et trottinettes électriques ainsi que gyropodes et hoverboards.

Pour rappel, les accidents chez les utilisateurs d’EDPM ont déjà été multipliés par 3 depuis le début de l’année 2020, selon les chiffres de la préfecture de police de Paris, alors même que les accidents de deux-roues avaient augmenté de 40 % lors des premières semaines de la grève. A savoir que dans la capitale, 87 % des accidents sur les trottoirs impliquent un véhicule motorisé.

L'enjeu pour la préfecture de police de Paris est donc de «sensibiliser les usagers – parfois novices – à la bonne pratique de ces nouveaux modes de déplacements» et surtout rappeler les règles de conduite et de sécurité de base alors que la nouvelle catégorie d’engins de déplacement personnel motorisés (EDPM) vient d'être introduite au Code de la route.

Ainsi inscrites dans la législation, ces nouvelles règles sont désormais applicables et en cas de non-respect de ces dernières, les usagers pourront être verbalisés. Parmi elles, la vitesse maximale limitée à 25 km/h, l'interdiction de circuler sur les trottoirs, le port d'équipement de visibilité ou encore l'obligation d'utiliser les pistes cyclables lorsque cela est possible.