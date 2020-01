Alençon : des policiers forment une chaîne humaine pour sauver deux femmes

Deux femmes ont chuté dans la Sarthe ce vendredi 24 janvier à Alençon. Sans attendre les pompiers, neuf agents de police ont formé une chaîne humaine pour les en sortir saines et sauves.

Il est presque minuit à Alençon quand la soirée vire au cauchemar pour deux jeunes femmes de 22 ans. Alors qu'elles sont à la gare routière, l'une de ces soeurs jumelles, prise de nausées, se penche vers la rivière toute proche et passe par dessus le parapet. En tentant de la rattraper, sa sœur tombe à son tour dans les eaux glacées de la Sarthe.

Paniquées et tétanisées, emportées par la force du courant, elles s'accrochent tant bien que mal à la berge mais ne parviennent pas à s'extraire. Alertés via un appel 17, trois équipages de police-secours arrivent sur les lieux. «Ils constatent rapidement que la situation est critique car le courant est fort et la berge est très pentue, il y a environ 4 mètres de dénivelé», explique à CNEWS le commandant Gaël Le Penven, chargé de communication de la DDSP de l'Orne.

Choquées mais indemnes

Sans attendre les pompiers, les neuf policiers vont décider d'intervenir, en formant une chaîne humaine pour extraire les deux jeunes femmes des eaux. Elles sortent de cette soirée choquées mais sans blessures.

Un sauvetage qui en rappelle un autre, très récent, là encore dans la rivière Sarthe. Le 22 novembre dernier, une équipe de Police - Secours de jour avait sauvé une mère de deux enfants qui était en train de se noyer.