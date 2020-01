Jean Imbert a brunché avec Beyoncé et Jay-Z et partage son bonheur sur Instagram

Le cuisinier Jean Imbert, découvert dans l'édition 2012 de l'émission Top Chef, a accompli un de ses rêves.

Il a rencontré la pop star Beyoncé à l'occasion un événement annuel très prisé outre-Atlantique : le brunch de Roc Nation. Ce repas où l'on croise les personnalités les plus influentes de la planète est organisé par le célèbre label de musique fondé par Jay-Z.

Après avoir été sollicité en 2019 pour ses talents de cuisinier, le chef français s'est cette fois-ci rendu à l'événement en tant que convive et a donc pu assister au brunch où ont notamment été vus Rihanna, DJ Khaled, Kelly Rowland ou encore P. Diddy.

«Les rêves que j'avais, je suis en train de les vivre»

Sur les images capturées par un site américain, on peut apercevoir Beyoncé faire une bise à Jean Imbert pour le saluer. Ce dernier, visiblement très ému, a partagé la séquence sur son compte Instagram.

«Dans ces moments la, j'aime tellement me revoir quand j'avais 18 ans et que j'allais en Bretagne en écoutant en boucle leurs deux albums, dangerously in Love d'elle et Blueprint de lui… C'était deja fou quand j'ai cuisiné pour eux a leur 1er concert ensemble, etc.. Et toutes ces années après, quand ils organisent le brunch le plus impénétrable du monde et qu'elle arrive vers moi comme cela ou que la veille je dine avec lui au resto.. Je me rend compte que les reves que j'avais, je suis en train de les vivre», s'émeut le chef en légende de sa publication.

«Beyoncé et Jay Z me font prendre conscience à quel point ce métier de cuisinier me fera toujours rêver Merci a eux», conclut-il.